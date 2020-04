Milanović o akciji Bljesak: ‘Bila je to vrhunska vojnička i policijska operacija’

U prigodi obilježavanja 25. obljetnice Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je vojne i policijske zapovjednike iz VRO „Bljesak“. Uz vojne i policijske zapovjednike iz VRO „Bljesak“ prijamu su nazočili članovi Glavnog stožera Oružanih snaga RH na čelu s načelnikom admiralom Robertom Hranjom te predstavnici Ravnateljstva policije MUP-a na čelu s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom.

U prigodnom obraćanju Predsjednik Republike kazao je: „Uskoro će dvadeset i pet godina kako je Hrvatska izvela svoju prvu veliku oslobađajuću akciju i prekinula svoju četverogodišnju agoniju rascijepanost i podijeljenosti u teritorijalnom smislu, nemogućnosti normalnog funkcioniranja“. Dodao je da je ta operacija, oslonjena isključivo na vlastite snage, izvedena besprijekorno u vojno-operativnom i izvedbenom smislu, kao i u smislu poštivanja svih onih potrebnih i dobrih normi međunarodnog prava. „To je bila po svemu vrhunska vojnička i policijska operacija“, naglasio je.

„Dok sam Predsjednik Republike u vojsci će se napredovati redovno, dnevne politike neće biti, bit će sustava vrijednosti, a to su one vrijednosti na temelju kojih smo primljeni u NATO i kasnije u EU. To je zapadna demokracija koja ima razne tonove i boje, nije svaka ista, ali zajedničko svim tim državama s kojima dijelimo sigurnosne klauzule i članak Ugovora o uzajamnoj i sigurnosnoj pomoći u slučaju napada, jest da smo zemlja koja ima slobodne izbore, zemlja u kojoj se poštuju određeni kriteriji i ljudska prava“, poručio je Predsjednik u svojem obraćanju. „Hvala vam za no što ste učinili za Hrvatsku, hvala na vašem djelatnom doprinosu, živjela Hrvatska“, zaključio je Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika.

U ime pripadnika Hrvatske vojske sudionika vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ obratio se general zbora u mirovini Pavle Miljavac, a u ime pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova sudionika Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ gospodin Zdravko Janić.