MILANOVIĆ NA OBLJETNICI POČETKA DOMOVINSKOG RATA: ‘Sve je ovisilo o malom broju hrabrih ljudi’

Autor: S.V.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u Pakracu je sudjelovao na obilježavanju 31. godišnjice početka Domovinskog rata. Tom je prigodom ponovio kako je prije trideset i jednu godinu Pakrac branilo malo pravih ljudi.

“Često ponavljam tih nekoliko riječi. U mnogim ratovima, naročito u našem ratu, Domovinskom ratu, sve je ovisilo o malo dobrih i malo pravih, malo odvažnih ljudi koji su u kritičnom trenutku bili spremni poginuti. Međutim, taj mali broj ljudi, a govorimo o tisućama u cijeloj Hrvatskoj ’91. godine, možda o stotinjak ili nekoliko stotina ovdje u Pakracu, spriječili su da cijela Hrvatska padne”, poručio je Predsjednik.

“Hrvatska je oslobođena i pripada zapadnoj zajednici naroda. Uvijek smo tu pripadali uz poštovanje, razumijevanje i prepoznavanje onih koji su drukčiji“, rekao je predsjednik Milanović osvrnuvši se i na rat u Ukrajini.

“Danas se u Ukrajini ne odvija borba između dvaju naroda ili dvije rase, to je sličan narod. Bije se borba za europske vrijednosti, za principe koji u svakoj državi možda nisu isti, za pravo naroda da sam bira svoj put na način da drugome ne radi štetu. Imaju našu podršku”, rekao je između ostaloga predsjednik Milanović.

Predsjednik Milanović rekao je da je danas Hrvatska stabilna, sigurna i mirna zemlja, zemlja ljudskih i manjinskih prava. Dodao je kako ’91. godine nitko u Hrvatskoj nije niti sanjao da će se dogoditi teški i mučni događaji jer je Hrvatska stremila prema zapadu, vjerovala i radila na tome da postane članica Europske unije.

“Nažalost, čekali smo do 2013. godine. Da ne bi čekali toliko naši susjedi, Bosna i Hercegovina prije svega, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali i druge zemlje iz regije, treba biti pametan i mudriji nego što se to nekada bilo i pomoći im da to bude što prije. Uz sve njihove nedostatke koje smo imali i mi, nedostatke koji će se uz nas i našu pomoć popraviti. Ostavimo li ih sa strane neće biti dobro niti za nas. Naša sigurnost se rješava u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, uz dužno poštovanje prema svima i prema svačijem integritetu i neovisnosti”, zaključio je predsjednik Milanović.

Domovinski rat u Hrvatskoj počeo je u Pakracu u noći 1./ 2. ožujka 1991. godine oružanim sukobom hrvatskih policijskih postrojbi s pobunjenim Srbima. Brzom intervencijom specijalnih postrojbi iz Rakitja, Lučkog i Bjelovara Policijska postaja Pakrac je oslobođena, a pobunjenici su protjerani iz grada. Bio je to prvi otvoreni oružani sukob na području Republike Hrvatske.

Počast poginulim hrvatskim braniteljima odana je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu na glavnom trgu u Pakracu. Osim predsjednika Milanovića vijenac su položile obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja te sudionici događaja 1./2. ožujka 1991. godine, izaslanstva Hrvatskog sabora i Vlade, predstavnici županija, gradova i općina te predstavnici braniteljskih udruga.

Nakon polaganja vijenaca okupljenim braniteljima, sudionicima događanja iz ožujka 1991., predstavnicima HV-a i MUP-a, državnih institucija i čelnicima lokalne i područne samouprave, osim predsjednika Milanovića, obratili su se predsjednik Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pakraca Miroslav Ivančić, predsjednik Udruge ratnih pripadnika ATJ Lučko `90 Darko Lutring, izaslanik predsjednika Vlade RH i potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić te izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, gradonačelnica Grada Pakraca i saborska zastupnica Anamarija Blažević.

Predsjednik Milanović odao je počast i kod spomen-ploče postavljene u spomen na sve sudionike akcije ispred Policijske postaje Pakrac. Uz predsjednika Milanovića na obilježavanju 31. godišnjice početka Domovinskog rata bio je posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.