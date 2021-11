MILANOVIĆ MEĐU ‘VUKOVIMA’! Predsjednik ne propušta obljetnice osnutaka brigada

Autor: S.V.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u vojarni „9. gardijske brigade Vukovi“ u Gospiću na obilježavanju 29. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne „Vukovi“.

Svoje obraćanje na obljetnici ustroja brigade predsjednik Milanović započeo je podsjećanjem na obranu Hrvatske prije trideset godina kazavši kako ju je branilo malo dobrih ljudi koji su bili najbolji i najhrabriji među nama.

„Ne zovu se slučajno branitelji, oni su obranili Hrvatsku. Tada se radilo samo o obrani, a i to je bilo upitno jer oružja nije bilo. To je hrvatska istina i ovo što se danas događa, i što se događa ovih tjedana i mjeseci po cijeloj Hrvatskoj je podsjećanje i borba protiv zaborava – protiv toga se borimo. Mi se sjećamo, pamtimo i imamo razloga za ponos. Naš put i naša borba, koju ste vi predvodili, je bila pravedna, imala je svoja uspone i samo poneki pad s kojima smo se spremni suočiti. U tome je vaša snaga i snaga Hrvatske“, poručio je predsjednik Milanović.

Milanović: “Stanje nije loše, ali…”

Govoreći o tome kakva je Hrvatska danas, Predsjednik je rekao da je moderna i dobra.

„Stanje nije loše, ali mora biti bolje. Vojska mora imati bolje uvjete i kada to govorim, govorim o onome što hrvatska Vlada može dati i što treba osigurati. To su dobri tehničko-materijalni uvjeti i dobro i kvalitetno održavanje onoga što imamo. To nije malo. Ne treba se zanositi i ići preambiciozno, ali ono što imamo moramo čuvati i održavati kao dobri domaćini“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Predsjednik je pripadnicima „Vukova“ poručio da je njihov zadatak obrana domovine.

„Mi smo članica NATO-a i osobno sam tome posvetio početke svoje karijere i bio jedan od onih koji je Hrvatsku vodio u NATO, vjerovao da je to dobro za Hrvatsku. Slično mislim i danas, ali vremena se mijenjaju. Nije isto kao prije dvadeset godina. Dobro je da smo bili u Afganistanu i povukli se na vrijeme, jer to nije domovina, tamo se nešto naučilo. Dobro je da smo i na Kosovu, ali i to nije domovina. Dobro je, ali vrlo oprezno, pametno i promišljeno, da smo i kao solidarna NATO članica u Poljskoj, na ruskoj granici, ali znamo iz povijesti da Hrvatima u Rusiji nije mjesto. Mjesto im je u domovini“, rekao je Predsjednik.

“Slava Vukovima, jaki kao zemlja…”

Svoje obraćanje predsjednik Milanović zaključio je riječima sa spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima 9. gardijske brigade „Vukovi“: „Slava Vukovima, jaki kao zemlja što ih je rodila, vječni kao zemlja što ih pokriva. Živjela Hrvatska!“.









Osim predsjednika Milanovića na obilježavanju 29. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade „Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne „Vukovi“ govorili su dopredsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi” Milan Franić, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i župan Ličko-senjske županije Ernest Petry.

Uoči svečanosti obilježavanja ustrojavanja te dodjele beretki pripadnicima Motorizirane bojne „Vukovi“, predsjednik Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću pred Spomen obilježjem poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima 9. gardijske brigade „Vukovi“. Uz predsjednika Milanovića pri polaganju vijenca bili su zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Siniša Jurković, zapovjednik HKoV-a general-pukovnik Boris Šerić, savjetnik Predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” brigadni general Blaž Beretin, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadni general Dražen Ressler i zapovjednik Motorizirane bojne “Vukovi” bojnik Antonijo Tokić.