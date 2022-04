MEDVED NA OBLJETNICI VELIKOGORIČKE HVIDRA-e: ‘Sloboda koju imamo je plaćena krvlju, nije darovana’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Povodom 30. obljetnice velikogoričke HVIDR-e potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u ime predsjednika Vlade položio je vijenac i zapalio svijeću ispred spomenika velikogoričkim braniteljima iz Domovinskog rata.

Vijence su položili i predstavnici HVIDR-e, obitelji poginulih branitelja, predstavnici Grada predvođeni gradonačelnikom Krešimirom Ačkarom i njegovim zamjenikom Nevenom Karasom te zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.

MEDVED: “Sloboda nam nije darovana”

“Čestitam svim članovima HVIDR-e Velika Gorica 30. obljetnicu osnutka. Želim ovim ljudima iskazati zahvalu na entuzijazmu i energiji koju ulažu u očuvanje na žrtve iz Domovinskog rata. Drago mi je što su ovdje s nama i udovice poginulih naših branitelja, jer to zajedništvo je ono što je naša najveća vrijednosti. Želim ohrabriti hrvatske branitelje i hrvatske vojne ratne invalide da se nikada ne umore ulagati svoju energiju u očuvanje tih naših vrijednosti koje smo iznijeli iz Domovinskog rata. Na žalost, danas smo svjedoci agresije na Ukrajinu i na stradavanja ukrajinskog naroda, sve nas to podsjeća na ono što smo mi proživjeli. Zahvaljujući hrvatskim braniteljima i mudrosti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana mi smo tu slobodu izborili. Sloboda koju danas imamo nije nam darovana nego je krvlju plaćena. Upravo zbog toga trebamo čuvati naše zajedništvo i jedinstvo našeg naroda, jer to je jamstvo i perspektiva za opstanak i budućnost naših mladih u Hrvatskoj”, rekao je ministar Medved.

Povodom jubilarne obljetnice dan ranije služena je misa zadušnica za sve poginule branitelje, a obilježavanje završava svečanom sjednicom velikogoričke HVIDR-e u Ribnici.