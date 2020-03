MEDVED I KOLINDA NISU SE NI JAVILI! Tužna priča hrvatskog branitelja Jadranka

Autor: Dnevno

Tužnu životnu priču hrvatskog branitelja Jadranka Vukanovića ovih se dana moglo čuti na javnoj televiziji. Naime, Jadranko je 21 godinu proveo radeći predano u HŽ Cargu, u kojem je nedavno proglašen tehnološkim viškom. Ostanak bez posla, dodatno otežava i to što živi s nezaposlenom suprugom i dva malodobna sina. U HŽ-u u Pločama, Jadranko je radio na poslovima manevriste i rukovoditelja manevrima, a kako je sam priznao otkako je lani u prosincu proglašen tehnološkim viškom niti jede, niti spava.

Sve to rezultiralo je gubitkom deset kilograma. Nikoga po svemu sudeći ne zanima to što je Jadranko u ratu na prvoj crti bojišnice proveo skoro pet godina u odorama HV-a i HVO-a, dok sada proživljava bolne udarce u Hrvatskoj, za koju se borio, i koju je stvarao. Da nevolja nikada ne dolazi sama potvrđuje i to što je Jadranko uza sve nedaće teško bolestan. Naime, u listopadu 2008. godine diagnosticiran mu je karcinom režnja. Operiran je u studenom u Zagrebu, a na svoje radno mjesto vratio se tri mjeseca kasnije ignorirajući preporuke liječnika.

Jadranko, inače i 60-postotni invalid i danas odlazi u Zagreb na liječenje, otežano govori i guta, jede samo tekuću hranu, ali od posla nije imao namjeru dići ruke. Sa svojim je problemima ovaj čovjek upoznao i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i ministra branitelja Tomu Medveda, no od njih nikada nije zaprimio nikakav odgovor. Jadrankova supruga Marijana, inače po zanimanju pravnica, u svemu tome otkrila je pak na koji način preživljava ova obitelj.

“Njegova majka i moji roditelji pružaju nam prijeko potrebnu pomoć i da nije njih ne znam kako bismo prebrodili ovu situaciju. Stariji sin ide u gimnaziju i odlikaš je, a mlađi ide u sedmi razred osnovne škole. Imaju ambiciju studirati, ali ne znam hoćemo li im moći to priuštiti. Sve vodi k tome da ćemo im morati preporučiti da odu iz Hrvatske, jer ovdje nema sreće”, ispričala je, dok Jadranko i sada, nakon svega nema namjeru odustati. Sudskim putem potražiti će svoja prava, dok u isti mah iz Carga poručuju da često rade nove sistematizacije radnih mjesta radi čega skoro svake godine određeni broj radnika biva proglašen tehnološkim viškom.