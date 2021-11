MATEJ (2) JE UBIJEN U VUKOVARU: Fotografiju njegovog tijela mediji prikazali kao ‘srpsku žrtvu’

Autor: Snježana Vučković

Vukovarska obitelj Aleksander, Emil (32), Vlasta (26) i njihov dvogodišnji sin Matej, na današnji je dan u jednom od vukovarskih podruma smrtno nastradala od, pretpostavlja se, iste granate.

U podrumu Vučedolska kapljica spas je potražila veća skupina civila, dok je u susjednom skloništu bila smještena veza 204. vukovarske brigade u kojoj je bio Emil. Toga dana, on je navratio do svoje obitelji sa kojom je zajedno ručao, no tada su podrum zasule granate…

“Njegove su oči bile zatvorene”

Tijekom ovog napada, u skloništu je poginulo 11 ljudi, uključujući i obitelj Aleksander. U podrumu je bila i Emilova majka koja je također poginula. Tragediju iz vukovarskog podruma pamti Sanela koja je u to doba bila mališanova prijateljica:

“Matej je postao moj najdraži maleni prijatelj u tom podrumu gdje smo stradali, imali smo mračni podrum kojim su odjekivali moji i njegovi osmijesi, u tom zlu mi smo vidjeli i dalje samo dobro, ne shvaćajući zapravo što se van tog podruma događa. I tog dana smo se igrali uobičajeno kao i svakog dana. I tada se dogodilo najgore… Posljednja slika u mojem sjećanju je kombi u koji su smjestili Mateja i mene, jednog nasuprot drugom. Onako krvava i ranjena gledala sam u njega. Njegove oči bile su otvorene, ali on se nije micao, pomislila sam, uplašio se… tada sam mu se obratila i rekla: “Matej, pertla ti se odvezala na cipelici” i kako sam mogla zavezala mu je… Medicinsko osoblje koje nas je vozilo tužno je gledalo u mene, tada nisam shvaćala zašto, gledajući me kako se obraćam mojem malenom prijatelju kojeg više nema… Matejev otac Emil spasio nas je da ne iskrvarimo, pozvao je pomoć, iako je i sam bio teško ranjen. Toga dana izgubila sam prijatelja, svoju baku i doživjela ono što nitko, a pogotovo jedno dijete ne bi smjelo doživjeti…”, njezine su riječi objavljene na stranici Žute čizme.

Laž srpskih medija

Sudbina obitelji Aleksander dobila je dodatnu težinu kada su srpski mediji tijelo ubijenog mališana iskoristili za lažno informiranje tamošnje javnosti i dodatno raspirivanje mržnje. Uz tekst su išle tri fotografije, a na jednoj od njih je bilo Matejevo tijelo, zamotano u zeleno bolničko platno na kojem su ostala vidljiva slova AL (početna slova prezimena), a po čemu se sa sigurnošću ustvrdilo da je riječ o malom Mateju.