MARKO JELIĆ: ‘Knin nije onakav kakvog sam zamišljao, ali nije ni grad slučaj: Pobjedili smo sve, samo ne i defetizam!’

Autor: Daniel Radman

“U Knin sam ušao drugi ili treći dan nakon ‘Oluje’, kao 19-godišnjak, s godinu mlađom sestrom i mojim kasnijim vjenčanim kumom. Kad smo doši u grad, bio je potpuno devastiran, prije svega zbog nebrige onih koji su upravljali gradom prije Oluje, a s druge strane i ratna zbivanja učinila su svoje. Nije tu bio razaranja, više se to odnosi na devastaciju, neuredne ulice, izbacane stvari, oronule fasade, raslinje koje je izbijalo iz betona…”, prisjetio se za dnevno.hr aktualni gradonačelnik Knina Marko Jelić svojih prvih dojmova nakon oslobođenja grada.

Dva i pol desetljeća poslije u gradu je, dakako, posve drukčija slika.

“Knin je uređeni mali gradić, uredan, čist, nemate papirića na ulici. Smatram da smo danas jedno normalno i civilizirano okruženje, građani žive normalno, nema međunacionalnih i međuvjerskih prepirki, zajedno živimo i surađujemo”, podcrtava.

Ipak, priznat će da je onaj 19-godišnjak koji je ušao u oslobođei Knin očekivao da će grad 2020. biti još ugodnije mjesto za živjeti nego što danas jest.

“Iskreno, moja očekivanja baš i nisu previše ostvarena. Moja omiljena knjiga, koja mi je na neki način obilježila život, jest ‘Tvorac grada’ nobelovke Pearl Buck. Ona je jako dobro opisala kako je jedna osoba svojim znanjem i zalaganjem promijenila mali grad u američkoj preriij u jedan normalni, razvijeni i civilizirani grad. Naš grad jest civiliziran, ali mogao bi biti još razvijeniji da je ovo što mi radimo danas napravljeno prije 20 godina. Tad ne bismo imali iseljavanje, nego bi ljudi doseljavali. Istina, infrastrukturno smo napravili većinu stvari, ali nismo uspjeli motivirate ljude da izgube onu apatiju koju su nosili sa sobom zbog različitih kadrovskih aktivnosti i klijentelizma raznih stranaka. Ljudi u Kninu predugo vremena nisu bili procjenjivani na temelju svoje sposobnosti i vrijednosti, nego na temelju onoga kome pripadaju i koju ‘boju majicu’ nose. A kad netko osjeti da njegov utjecaj na zajednicu nije bitan, kad ne može promijeniti svoju zajednicu nabolje, on tada odlazi i pronalazi mjesto u nekoj drugoj zajedici u kojoj će moći ispoljiti svoje potrebe i svoje vizije.”

Unatoč krizi uzrokovanoj koronom, Jelića nije napustio optizam oko budućnosti Knina.

“Korona nas siguro vraća unatrag s obzirom da smo počeli razvijati turistički aspekt, no i tu ima dobrih vijesti. Park prirode Dinara će kroz mjesec dana biti i službeno proglašen u Saboru, Vlada je poslala prijedlog i to je svako dobar znak. Turistički je Dinara sve atraktivnija, a osim prirodnih bogatstava Knin je s okolnim općinama poznat još iz ilirskog, antičkog, pa i prahtorijskog doba. Najvažnije je svakako ono starohrvatsko, tu su i Tvrđava, i katedrala sv.Bartolomeja, i katedrala Sv.Marije u Biskupiji, crkva sv. Spasa… Turisti upravo to žele, kulturu i prirodno okruženje, nije to više samo odmor koje se svodi na ležanje na plaži. A to podrazumijeva i razvoj poljoprivede jer turisti moraju i jesti i piti, oni traže nešto što će zadovoljiti cijeli dijalapazon njihovog osjećaja i poimanja kraja koji posjećuju.”

“Ovih dana potpisat ćemo ugovor za informacijsko-inovacijski inkubator. Intencija nam je da mladi ljudi – ima i dosta koji se bave bave se programiranjem, a surađuju s klijentima diljem svijeta – postanu vidljviji i prepoznatljiviji. Tu je i ulaganje u Tvrđavu od 48 milijuna kuna, a za zaštitu okoliša – zbrinjavanje otpada i zaštitu voda – u tri godine smo uložili 20 milijuna kuna. Kontuirano radimo na takvim projektima jer sam i sam biolog, a misim da smo pod tome među razvijenijima u državi. Uostalom, naši preci su se ovdje nastanili jer je bilo obilje vode, zaštita planina, a i ugodna klima .. to treba zaštiti i čuvati.“

Sve u svemu, onaj epitet ‘grada slučaja’, smatra, odavno se ne može vezati uz Knin.

“Odgovorit ću vam s protupitanjem. U medijima bolje uvijek prolaze one ‘ne-dobre’ vijesti, a primjetite li da se o Kninu piše nešto loše? Ne? Mislim da idemo u jednom pozitivnom smjeru. Mi smo kraljevski grad i trebamo graditi budućnost na povijesti i ponosu koje imamo i nema razloga da budemo grad slučaj. Mi smo uistinu jako bogati, prije svega s pametnim i sposobnim ljudima, sa svim prirodnim, kulturnim i povijesnim ostavštinama, a i novom tehnologijom. Ovdje je – na stranu sad sve priče koje su u zadnje vrijeme postale aktualne – izgrađen najveći vjetropark u Europi, još jedan je u izgradnji, tvornica vijaka također je trenutno najveća u Europi . Kad sve to sagledate, zašto bi bili grad slučaj? Imamo određene probleme, ali oni nisu bitno veći od drugih gradova, možda čak i manji“, poručio je gradonečelnik Jelić za kraj.