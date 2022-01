MALOLJETNI ZAGREPČANIN PRVI ISPUCAO RAKETU NA KUSONJE: Njegova zolja je danas u muzeju

Autor: S.V.

Priča o zadaći Alfa u okviru akcije Orkan 1991. i operaciji Papuk 1991., koje su se odvijale paralelno s oslobađanjem Kusonja kao i priča o samom oslobađanju Kusonja, nije toliko poznata…

Muzej Operativne zone i Zbornog područja Bjelovar od samog je osnutka vezan uz dva dragocjena predmeta tad maloljetnog purgera N. L. koji je donirao svoj prikrivni prsluk s oznakom i grbom grada Zagreba i ispaljeni ručni raketni bacač M80 Zolja.

Uputio prvu raketu na Kusonje

Riječ je o prsluku kupljenom u jednom zagrebačkom Army shopu jer je u to vrijeme do primjerka vlastite prikrivne odjeće bilo vrlo teško doći. Na desnom džepu prsluka ušiven je grb Zagreba jer, kako govori za Braniteljski portal, u slučaju njegove pogibije znalo bi se da je to “zagrebački dečko”. Maloljetni branitelj sudjelovao je u akciji oslobađanja sela Kusonja na Božić 25. prosinca 1991., a taj mu je događaj obilježio ratne dane jer je upravo on uputio prvu raketu u Kusonje i to iz bacača M80 Zolja.

Iako ne pomišljajući na to da će kontejner raketnog bacača postati povijesni događaj, nakon ispaljene rakete odlučio je vratiti čepiće za uši u džepić na remenu ispaljenog raketnog bacača, a bacač nositi sa sobom cijelu akciju.

Kasnije je, kaže, nakon dolaska u Zagreb i dalje sredstvo nosio na ramenu i potom ga spremio u svoj dom. Danas se prsluk i kontejner Zolje čuvaju u Muzeju Operativne zone i Zbornog područja Bjelovar kao sudionici jednog zaista simboličnog događaja. Sudbina branitelja stradalih u zasjedi u Kusonjama konačno je rasvijetljena u siječnju 1992. godine, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su nedaleko od Kusonja na Rakovu potoku u veljači 1992.