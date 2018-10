MAKS: ‘Za razliku od HDZ-a, sa SDP-om znam na čemu sam’

Autor: S.V.

“Prvi glume nešto što nisu, a drugi glume da nisu ono što jesu”, kaže hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček u najnovijoj analizi političke scene.

“HDZ je kažu demokršćanska stranka, kažu državotvorna i domoljubna, okrenuta narodu i tisućljetnoj vjeri Hrvata. Obećanja i predizborne laži to i tako govore. Programi i statuti pišu kako su im državotvornost, nauk Starčevića, Radića i drugih hrvatskih velikana temeljne smjernice što je u praksi još jedna laž. No institucije i država kojom ta i takva politička opcija upravlja sa svojim satelitima je dijametralno suprotna tim paragrafima i obećanjima.

Usudim se kazati kako je takva stranka danas lažnjačka, nedosljedna vlastitim temeljima i načelima, prijetvorna i izdajnička. Izdali su i svakodnevno izdaju sva načela u koje se tijekom predizbornih kampanja kunu, izdali i izdaju na svim razinama vlasti. Taj i takav su HDZ osnovali, ustrojili i vode komunistički aparatčiki koji hine brigu za Hrvatsku, a čine sve kako bi je rastočili od dana kad su je po svojim kumrovečkim načelima, uvjerenjima, nauku i svjetonazorima krenuli kreirati i to od onog dana kada su ispred njena prefiksa uklonili ono komunističko SR(anje) pa privremeno i prividno dopustili povijesna hrvatska obilježja, kao što je grb sa bijelim poljem na barjaku.

Učinili su to planski i namjerno kao navlakušu i smokvin list unaprijed pripremljenoj takozvanoj “pomirbi” kako bi neokomunistički ostaci i svi oni drugovi i relikti jugoslavenskog sustava ostali i preživjeli mogući revanšizam stvarnih domoljubnih i državotvornih snaga iz vremena raspada neprežaljene im Jugoslavije. No oni se nisu, vidi se svakodnevno, pomirili sa hrvatskom državnošću i državotvornošću, tradicijom, poviješću, vjerom i kulturom. Na žalost, postoje i danas naivci koji drže i slijede tu i takvu stranku, koja jest, bila je i ostala ništa drugo doli “desno krilo” partije. Partija je mijenjala ime iz SKH-SDP u SDP ali nije mijenjala, kadar, ideologiju i uvjeranja nije se “hrvatizirala” u svojoj biti. Baš kao što su njezini članovi mijenjali imena i prezimena kako bi “preživjeli” političku odgovornost i sankcije kojih su se bojali doživjeti od hrvatskog naroda kojeg su godinama ugnjetavali, protjerivali, raseljavali i u konačnici i fizički likvidirali.

S druge strane, ta je SKH partija kako bi preživjela, ostala i opstala vladarom hrvatskih političkih tijekova, vladarom hrvatskih resursa i kontrolorom političkih, društvenih, ekonomskih, obrazovnih i kulturnih procesa poslala je 90.000 svojih odanih članova kao spavače u tu novu/staru “hrvatsku vlast”, spavači koji su čekali trenutak eroziju nacionalne svijesti, posustajanje nacionalnog naboja kako bi ti i takvi sve javnije i jasnije pokazivali “tko je gazda u dvorištu”. Pokazuju to od ranih 90-tih kroz ozakonjenje raznih štetnih procesa po Hrvata pojedinca i sam sustav države, sustav u kojem su bili od početka instalirani i umreženi, baš kao u i samu stranku HDZ. Laži i obmane na sve strane od prvoga do današnjega dana.

Laži i obmane koje su svjesno i namjerno doprinosili i doprinose mnogi koji su prodali svoje “hrvatstvo”, svoje rane i kolajne za mrvice vlasti i šaku srebrenjaka, sve to na štetu vlastite države i naroda. Čudom se čudim svakom slobodomislećem Hrvatu koji je spreman zanijekati, zatomiti a neki i zapišati svu svoju žrtvu i ljubav prema svom narodu i državi samo kako služio i bio dio onih koji nikada nisu za svoj narod i državu žrtvovali ništa niti su mu ikada služili kako bi danas njime vladali na svoju korist i sveopću štetu. Vi koji ste i dalje u zabludi glede glasovanja za manje zlo, nije li to manje zlo nadraslo i ono zlo od kojeg je nastalo? Nije li nadraslo i nadjačalo pognojeno i poduprto svojim po Hrvastku neprirodnim, nepotrebnim i štetnim saveznicima, subordinirajući sa svojim koalicijskim partnerima, našim stoljetnim neprijateljima, kako balkanskim tako i euromasonsko-briselskim?

Pa Vi opet birajte manje zlo na slijedećim izborima, bilo crveno bilo plavo, pa kad to “manje” zlo naraste toliko, i toliko uneredi sustav zakona i vrijednosti da ga se ne da smaknuti demokratskim alatima i načelima. Kad to zlo crvenoplavo ili plavocrveno kako hoćete, sustavom masmedija i kontrolom svakodnevnih procesa na sve nedemokratskiji način ubija i opovrgava demokratsku volju naroda i to kojekakvim povjerenstvima i tumačenjima zakona kako im paše oduzimajući Vam pri tome slobodu, što ćete učiniti? Čekati neka netko drugi nešto učini.

Nije braćo moja i sestre Hrvatice i Hrvati, i svi Vi dobri ljudi koji u Hrvatskoj štujući je živite pitanje što mi moramo i trebamo kao pojedinci učiniti. Već je pitanje što ne smijemo i ne trebamo učiniti, mi trebamo NE ČINITI, ne glasovati za ta bilo koje od dokazana dva zla, NE SLIJEDITI ta zla. I ono što je najvažije, ne biti taocem njihove partijsko-stranačke oligarhije. Jednom riječju, ne biti dijelom niti jednog od dva zla.

Po meni je zlo pretvarati se i obmanjivati svoj vlastitit narod kako štitiš i zastupaš njegove interese, a to ne činiš, već činiš sve dijametralno suprotno od obećanog i suprotno od vlastitih postulata i načela. Zlo je tvrditi kako si drugačiji od onog kojeg si sa vlasti smijenio a nastavljaš istu ako ne i goru politiku. Veće je zlo predstavljati se za nešto što nisi, obmanjivati. Za ime Božje, Vi koji jeste članovima tog HDZ-a, a koji kao takvi zna se, ne utječete na niti jedan stranački proces, osim kad Vam zapovijede što zaokružiti i koga a da u to i toga niti sami ne vjerujete, hoćete li Vi ikada progledati?

Bog mi je svjedok, sa crvnim zlom od SDP-a sam na čistu, znamo kako je njegov nauk i uvjerenje od vazda protivan hrvatskoj državi i državnosti utemeljenim na tradicionalnim, demokršćanskim, povijesnim, vjerskim načelima i težnjama državotvornih Hrvata. Zašto svi Vi zatvarate oči pred istinom, istinom kako je plavo zlo svojim djelovanjem u konačnici učinilo i čini u zadnjih 28 godina sve isto i jednako kao što je crveno činilo 70 godina prije toga.

Trebam li nabrajati i dokazivati tu činjenicama? Zaduživanje, nezaposlenost, nameti, partijska administarcija, negiranje hrvatskih vrednota u školstvu, medijima, kulturi….Vlast manjine nad većinom…Volja politike iznad volje naroda, nezaposlenost, male plaće, od sto kuna zarađenih Vašim rukama i znojem sustav crvenoplavih vlasti otme vam 65. Dakle više nego Franjo Tahi i Borgia zajedno, svojevremeno. Sami nastavite niz ako sam nešto propustio.

Na vama je odreći se sebe ili njih gospodo i dame članovi HDZ-a, SDP-a i ostalih satelita koji četvrt stoljeća vladaju našom Domovinom bez realnog boljitka i uz šuplja obećanja svakih četiri ljeta, kako bi oni imali dosta i previše a Vi nedovoljno ili ništa… Samo na Vama. Da bismo se osjećali kako smo jednaki pred Bogom i zakonima, valja Vam odlučiti koje vrijednosti i ljude koji te vrijednosti štite Vi želite nama koji nismo članovi Vaših stranaka nametnuti. Vrijednosti koje proizlaze iz nauka naših predaka, povijesnih iskustava, tradicije i vjere ili vrijednosti tomu protivnih…

Hrvatice i Hrvati, neka Vam na bilo kojim slijedećim izborima bude:

U Mislima Domovina, U Srcu Odanost, U Desnici Snaga

…kako bismo spasili Hrvatsku od falših “Hrvata” i isto takvih stranačkih prvaka,kojoj god oni od dosadašnjih vladajućih pripadali.”

Mario Maks Slaviček