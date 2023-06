Majstor ratovanja o trećem ranjavanju: ‘Rešetali su me iz mitraljeskog gnijezda dok mi nisu poizbijali sve kosti’

Autor: Snježana Vučković

U ranim jutarnjim satima na današnji dan 1992. godine, srpske snage granatiraju položaje branitelja na Ravašnici i Zvirnjači, a poslije toga pokušavaju pješački prodor iz smjera Donjeg Ravnog, što branitelji onemogućavaju jakom topničkom vatrom po Ravnom i Ravanjskim vratima.

Jedan od njih bio je i slavni hrvatski branitelj Ivan Anđelić – Doktor koji je sa svojim ratnim iskustvom stečenim u Vukovaru, Hercegovini bio od velike pomoći. No, toga dana je po treći put teško ranjen:

Rešetanje mu poizbijalo kosti

“Ja sam 08. svibnja 1992. po nalogu zapovjedništva iz Tomislavgrada postao zapovjednik HVO općine Rama. Na današnji dan preživio sam treće ranjavanje kada sam naišao na mitraljesko gnijezdo iz kojeg su mi izrešetane obje noge i to toliko da su mi poizbijene kosti. Moji suborci su me pet i pol sati nosili do Rame iz koje sam poslan na liječenje”, priča nam “Dok” o današnjem danu.





No, prvi puta Anđelić je ranjen u Vukovaru kada je zadobio trajno oštećenje oka (70 posto.)

“Drugi put ranjen sam 10. svibnja 1992. u Rami u predjelu vrata i treći put 18. lipnja 1992. u obje noge. Dva lakša ranjavanja od gelera ne računam. Jedan je još u lijevoj ruci, a jedan je izvađen iz predjela glave”, kaže ovaj heroj Vukovara i Rame.

U Ramu stigao prvi tenk

Na dan kada je ranjen, u Ramu je stigao i prvi tenk. O tome kako je pomoć pristizala u to područje, kazao je:

“Zvonko Beljo iz Križevaca bio je rođen u Rami, a obzirom da je bio vojni djelatnik, preko HV-a je posredovao da nam se ovdje dopremi pomoć u naoružanju. Također, puno branitelja iz Hrvatske bilo je podrijetlom iz Rame, a u Zagrebu je bila Udruga ramske zajednice čiji je predsjednik dr. Ivan Radić organizirao pomoć. Inače, prije tog tenka, dovezli su dvije haubice, kao i pomoć u hrani i naoružanju.”

Ivan Anđelić kaže kako je sa sobom na ramsku bojišnicu kao pojačanje doveo još 34 hrvatska dragovoljca koji su pretežno bili u Vukovaru i koji su većinom prethodno bili ranjavani:

“Srbi su kontrolirali kvote, no ja sam se vratio 05. svibnja s pojačanjem kako bi obučili ljude za tu tešku bojišnicu. Usput smo tamošnjim ljudima podigli moral, ali i četnicima dali do znanja da nemaju šanse za daljnji napredak.”