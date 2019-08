MAJKA DJEČAKA UBIJENOG NA OVČARI POTRESLA OBJAVOM: ‘Ovaj osmijeh je prekinula okrutna ruka. Sretan rođendan, anđele!’

Autor: Snježana Vučković

Igor Kačić (16) bio je najmlađa žrtva pokolja na Ovčari.

Da je poživio, Igor bi danas slavio 44. rođendan, vjerojatno bi bio u braku, a moguće i da bi imao djecu. No, njegova majka o tome može samo razmišljati i na dan njegova rođendana o tome nagađati.

“Ovaj osmijeh je prekinula okrutna ruka. Sretan rodjendan, anđele moj!”, napisala je Irena Kačić i priložila nasmiješeno Igorovo lice iz nekih sretnih vremena…

Otac Vukovarca Igora Kačića bio je zapovjednik obrane na Sajmištu. Nad očevim se mrtvim tijelom, tada 16-godišnji Igor, zarekao da će se osvetiti. Naoružan je čuvao skloništa, a zadnje dane, prije pada obrane, proveo je s majkom i dvjema sestramau vukovarskoj bolnici odakle je i odveden na stratište na Ovčaru.

“Bili smo zajedno u bolnici i to je bilo zadnji put da sam ga vidjela. Svi smo bili u strahu što će se dogoditi i hoćemo li preživjeti. Izlazili smo zajedno vani kada ga je Veselin Šljivančanin izdvojio. Obratila sam mu se, pokazujući Igorovu zdravstvenu iskaznicu, da ima samo 16 godina i da ga ne odvajaju od mene. Na to mi je on samo grubo odgovorio da će provjeriti. Potom su ih odvezli na Ovčaru. Kasnije smo čuli da je na Ovčari bio izdvojen u skupinu koju su planirali pustiti, ali je jedan od susjeda rekao da ne može. Tamo je i ubijen”, rekla nam je njegova majka Irena Kačić.

Dodala je i kako je Igor bio divan dječak koji je svirao, pjevao i rezbario, tako da joj je poslije njegove smrti ostao mali dupin kao uspomena. Njega je rezbario još u podrumu kuće kada je rat već uvelike započeo. Dugo se nadala da je živ, a onda je ekshumacija otkrila užasnu istinu.

“Dali smo krv i na osnovu DNK-a potvrđeno je da je Igor ipak ubijen na Ovčari. Uz njegovo tijelo pronađen je i njegov izrezbareni dupin”, rekla je nesretna majka.