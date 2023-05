LUDI MARTIĆ RAKETIRAO ZAGREB! Hrvati su ga razbjesnili genijalnim potezom: Zauzvrat servirao krvavu osvetu

Autor: Snježana Vučković

Katastrofalan poraz na bojišnicama Zapadne Slavonije kada je potpuno zatečena u samo 30-tak sati izgubila stotine kilometara područja koje su godinama dahtale pod okupacijom, Milana Martića navelo je na suludu odluku.

Drugoga dana vojne operacije Bljesak kojom su hrvatske snage u svibnju 1995. oslobađale Zapadnu Slavoniju, RSK je izvela dva artiljerijska napada na središte Zagreba uz pomoć “Orkana” M-87, samohodnog dalekometnog višecijevnog bacača raketa.

Pakao u metropoli

Prvi projektili iz raketnog sustava ‘Orkan’ s kazetnim punjenjem na Zagreb su pali 2. svibnja u 10,23 sati, kada ih je nekoliko pogodilo zagrebačko gradsko središte u Šoštarićevoj ulici, u blizini križanja Vlaške i Draškovićeve ulice. Napad na civilne ciljeve u Zagrebu nastavljen je i idući dan, kada su projektili pali na Dječju bolnicu u Klaićevoj ulici, Dom umirovljenika ‘Centar’ te na dvoranu Hrvatskog narodnog kazališta.





U raketnim napadima poginulo je šestero ljudi, a 205 ih je ranjeno, 39 teško i 136 lakše. Opasnost za Zagrepčane predstavljalo je i oko 500 neeksplodiranih punjenja, tzv. zvončića, koje je deaktivirala policija, pri čemu je jedan policajac poginuo.

Branko Lazarević, šef ekipe za očevid, isti tren je izašao na teren, a kao osoba koja je već do tada u ovakvim situacijama imala bogato iskustvo, odabran je za rukovođenje cijelim slučajem.

“Lijep dan prekinule su snažne eksplozije”

“Lijep dan prekinule su snažne eksplozije. Vatra, dim, sirene… Zvončići su padali po Zrinjevcu, a automobili ispred policijske postaje Centar počeli su gorjeti. Izveo sam sve ljude na teren i raspodijelio ih po sektorima jer to nam je bio zadatak broj jedan. Tada još nismo mogli znati hoće li se raketiranje nastaviti, a posebno nisam mogao naslutiti da ću zbog očevida koji sam tada obavio, nakon deset godina svjedočiti protiv Martića na sudu u Haagu”, kazao je Lazarević koji kaže da je to jedan od najtežih zadataka koje je imao u svojoj karijeri.

“Bio je to vrlo opsežan posao napravljen pod posebno teškim okolnostima… Bilo je mrtvih, a policiju sam poslao po svim zagrebačkim bolnicama gdje su obavljani razgovori s ranjenim civilima. Uz moj zapis o očevidu, na stol mi ih je došlo još 20 od ostalih policajaca koji su bili zaduženi za to, a moja zadaća je bila da sve to objedinim. U konačnici, napravio sam zapisnik na 2 tisuće stranica, od čega je 147 stranica bila krivična prijava”.

Prilikom granatiranja prvog dana ranjeno je 146, a poginulo petoro ljudi:









Suludo ubijanje civila iz osvete

Damir Dračić zadobio je povrede gelerom dok je bio u automobilu. Njegovo tijelo je pronađeno kako leži na nogostupu u Vlaškoj ulici. Ana Mutevelić je poginula kada je pogođen tramvaj na križanju Draškovićeve i Vlaške ulice. Stjepan Krhen je zadobio više povreda na tijelu od gelera koji su pali na njega, na prsima i nogama i odmah je podlegao tim ranama. Pronađen je u dvorištu zgrade br. 41 u Vlaškoj ulici. Ivanka Kovač je umrla na traumatološkoj klinici u Draškovićevoj ulici od povreda koje je zadobila na nekih 700 metara udaljenosti od bolnice. Ustanovljeno je da su uzrok smrti bile eksplozivne rane koje je zadobila u predjelu glave, trupa i udova. Ivan Brodar je povrijeđen u Draškovićevoj ulici, a tim povredama je podlegao nakon dva dana. Imao je 77 godina, a zadobio je višestruke traume glave, prsa i donjih udova.

Idućeg dana, SVK je ponovno bez upozorenja ispalio nekoliko projektila nasumično u sam centar Zagreba u 12:10 sati. Među njima, rakete su pale i na HNK. Iako je bilo manje ljudi na ulicama zbog napada prethodnog dana, u granatiranju Zagreba 3. svibnja ranjeno je 54 a poginule dvije osobe:

Luka Skračić zadobio je eksplozivnu povredu glave kad mu se u mozak zabio geler. Pao je u komu te je na kraju preminuo od upale pluća, koja je bila posljedica zadobivenih povreda. Ivan Markulin, pirotehničar i policijski službenik, poginuo je kada je kasetna bombica koju je pokušavao deaktivirati eksplodirala pred Dječjom bolnicom u Klaićevoj ulici.