LOŠO ODGOVORIO SRBIMA: Ovo je istina o Oluji! Dosad je nitko nije javno izgovorio

Jedan od najrelevantnijih sugovorika na temu Oluje svakako je geostrateg, geopolitičar i admiral Davor Domazet Lošo koji je osobno sudjelovao u planiranju operacije Oluja.

”Hrvatska je došla u ovo stanje, na neki način, bezizglednosti, što se najbolje očituje po proslavi obilježavanja njezina najvećeg blagdana. Oluja nije bilo kakva operacija, Oluja, kao simbol Domovinskog rata, temelj je države Hrvatske, tko god što o tome mislio. Ne samo da je to čista pobjeda, to je najčišća operacija u povijesti rata koja je spriječila genocid, jedina operacija koja je spriječila genocid u povijesti ratovanja bila je Oluja. Misli se na genocid zapadna Bosna – Bihać koji bi bio pet puta veći nego u Srebrenici. To se ne govori u hrvatskim medijima, i to treba Srbima odgovoriti, ali hrvatska politika od 2000. godine im ne odgovara ništa, nego jednostavno sliježe ramenima.”

“Onaj tko želi znati, može znati da je srpska politika imala namjeru, dakle Slobodan Milošević i načelnik glavnog stožera, general Momčilo Perišić, a s time i ostali, imali su namjeru da mi, kada krenemo u oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske pobijemo 40 do 50 tisuća Srba. Tada bi oni bili pobjednici u ratu, jer, kako su se dogovorili, tada bi prikazali da smo mi fašisti. Na temelju tih podataka, a to je znao samo uski, najviši vrh države hrvatske – predsjednik Franjo Tuđman, ministar Gojko Šušak i načelnik glavnog stožera Janko Bobetko, operacija Oluja planirala se dvije godine, točnije ideja se rodila u listopadu 1993. godine, a operativno je dorađena u lipnju 1994. godine, na način da se primijeni najveća etika ratovanja. Dakle nije bila samo zadaća osloboditi okupirana područja, nego spasiti srpske živote koje je srpska politika bila spremna žrtvovati. A ako je netko zločinac i fašist, to je – srpska politika”, kaže Lošo.

Kod drugoga napada na Bihać, što je prethodilo Operaciji Ljeto ’95., a kasnije Oluji, Srbi su upotrijebili biološko oružje, podsjeća naš sugovornik te aludira na Operaciju Mač 1 prilikom koje su međunarodne snage, po beogradskom naputku, ušpricale otrove koji su izazivali dizenteriju kod ljudi. To je rezultiralo malaksalošću i teškim bolovima koji su trajali do tjedan dana, a potom su napali Bihać. ”U posljednje 24 godine nitko u hrvatskoj politici to se ne usudi javno reći. Dakle, vi ste taj genocid počinili i u Srebrenici, imali ste namjeru i u Bihaću, vi ste htjeli žrtvovati vlastiti narod. Tko to može žrtvovati jednog vojnika svjesno? A oni su htjeli 50 tisuća, i zato su ostala otvorena četvera vrata da se spase srpski životi. Operacija Oluja isplanirana je da se spase srpski životi od srpske politike. Hrvati su ih spašavali”, objašnjava admiral, dodajući da je baš zbog toga sramotan ovakav način na koji se obilježava Oluja.

”To je, eto, toliko da se ispuni nekakva forma, mislim da je Milanović, što me izuzetno čudi, predložio da se Oluja ne bi trebala slaviti u Kninu jer dajemo značenje ‘SAO Krajini’. Pa gdje ćeš drugdje slaviti nego upravo tu, gdje se digla ta zastava, ona na Kninskoj tvrđavi, kao simbol pobjede. Gdje ćeš slađe pobjede nego tamo gdje jest? Osim toga, gospodinu Milanoviću poručujem da Knin nikada nije bio u ‘krajini’. Nikada! Ni tu povijesnu činjenicu ne zna”, žestok je Lošo. On također smatra da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali ni bivši šef HDZ-a na Oluju nisu trebali objaviti svoje kandidature. ”Ona je mogla mjesec dana prije ili poslije to učiniti, ali ne na taj dan. To nije na mjestu. Ne znam što je trebalo gospodinu Karamarku, čija je ideja da se kandidira za predsjednika HDZ-a sasvim u redu, ali to nije trebao učiniti na ovaj dan”, vrlo je jasan naš sugovornik. Posebno se pak osvrnuo na istupe srpske veleposlanice u Hrvatskoj koja je u povodu Oluje izjavila kako je riječ o etničkom čišćenju Srba za koje se Hrvatska treba ispričati.

”To je posebna priča, pa istoga trenutka novi ministar vanjskih poslova, uz suglasnost i znanje predsjednika Vlade i Republike, mora uručiti demarš, valjda oni znaju što je to, i to je najmanje što smo mogli učiniti, ali opet se vraćamo na početak ove priče. Ne želi se u hrvatskoj javnosti, medijima i politici znati što je Oluja u kojoj je spriječen genocid da bi se sačuvali srpski životi. Još ima nešto zastrašujuće što sam jučer gledao u Dnevniku Hrvatske televizije, za koju ne znam zašto se još tako zove. Naime, 20 minuta prikazivali su priloge o Oluji, ali u tome vremenu nigdje ni jednom riječju nije spomenuto tko je izvršio agresiju na Hrvatsku, uopće se ne spominje da su to bili Srbi. Dakle, na Hrvatskoj televiziji. Da je u Beogradu, razumio bih. Ispada kao da je nekakva prirodna nepogoda pogodila jadne Hrvate, i onda se mi čudimo zašto srpska veleposlanica tako govori. Zato što se stvari ne nazivaju pravim imenom. Došlo je vrijeme da se stvari nazovu pravim imenom. Tu je problem Hrvatske i hrvatskog društva”, jasan je Lošo, koji je još napomenuo da su Srbi to što jesu, i svake se godine ponavlja ista priča koju naši političari ignoriraju jer ne vode suverenističku politiku.

”Domovinski rat je temelj države, ali oni u tome nisu ni sudjelovali pa zato i nemaju nikakvih osjećaja. Oni ne služe hrvatskom narodu već Bruxellesu, Americi ili nekom trećem. Oni ne doživljavaju Domvinski rat jer nisu u njemu sudjelovali kao u temelju hrvatske države. Zato se mora mijenjati i dograđivati Ustav, jer u njemu jasno valja pisati da je temelj države Domovinski rat, a nikakvi 10. travnjevi i 29. novembar, taj je Ustav nastao od onih koji su živjeli u Jugoslaviji. Mi živimo u drugom desetljeću 21. stoljeća, i tu je Škoro u pravu kada hoće dograditi Ustav”, smatra Lošo dodajući da je cilj toga izravnija demokracija, dok aktualna politika preskače narod. Njima, naime, narod ne treba. ”S tim narodom nisu živjeli u vrijeme rata, a sada žive na njihovoj grbači. Njima narod treba samo dok su izbori. Oni još ne znaju da postoji nešto što se zove legalitet i legitimitet. Legitimaciju oni dobiju na kakvim-takvim izborima, ali ti moraš imati legalitet pred narodom kroz referendume, ali njima narod ne treba, kao što im ni sada ne treba”, zaključuje Lošo.