Loša vijest za ratne zločince: ‘U DORH stiže tornado, Turudić za njih nema milosti’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Predsjednik Inicijative branitelja Petrinje i dragovoljac Domovinskog rata Ivo Vranić kaže da većina hrvatskih branitelja od samog početka podržavala izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i to iz samo jednog razloga. Vranić tvrdi da se jedino Turudić može uloviti u koštac sa silnim optužnicama za ratne zločine koji su počinjeni tijekom Domovinskog rata:

“Nikola Kajkić, Ivica Pandža Orkan, pa i mi iz braniteljskih udruga podnijeli smo brojne prijave za ratne zločine nad Hrvatima u kojima su vrlo često navedeni podaci o počiniteljima kao i ostali dokazi. Za sve ove godine, ništa se nije dogodilo. Sve je ostalo u ladicama a neke su prijave i odbačene, iako postoje dokazi”, kaže Vranić.

On ovu “hajku” na Turudića pripisuje “crvenoj oporbi” koja teško prihvaća činjenicu da je Plenkovićev kandidat za šefa DORH-a i sam hrvatski branitelj: “Njima je jasno da tornado dolazi u DORH i toga se boje. On je branitelj, patriota i vrhunski sudac koji za ratne zločince neće imati milosti”.

DORH više neće olako shvaćati ratni zločin

Govoreći o tromosti DORH-a i općenito pravosudnih tijela Hrvatskoj, najčešća zamjerka su nagomilani sudski procesi za zločine koji potječu još iz Domovinskog rata, od kojih se neki “miču s dnevnog reda” prekvalifikacijama iz ratnog zločina (za koji nema zastare) u ubojstva (zastara nakon 20 godina).

Najbolji primjer koji ide prilog Vranićevim tvrdnjama jest sudska sramota koja se odigrala oko Milana Zorića, srpskog vojnika koji je ubio hrvatskog snimatelja Gordana Lederera. Hrvatska država je protiv njega vodila dva kaznena postupka. Postupak zbog kaznenog djela oružane pobune okončan je tako što je Vojni sud u Zagrebu 1996. godine primjenom Zakona o općem oprostu protiv Milana Zorića obustavio kazneni postupak. Drugi postupak pokrenut je za kazneno djelo ubojstva iz članka 34. Kaznenog zakona RH. U tom postupku Županijski sud u Sisku donio je presudu kojom je je Milan Zorić u odsutnosti proglašen krivim za ubojstvo Gordana Lederera te je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.

Ubojica Gordana Lederera je slobodan, a ne bi smio biti

Na tu se presudu ubojica Zorić žalio te je Vrhovni sud Republike Hrvatske 18. rujna 2002. godine donio presudu kojom je presuda Županijskog suda u Sisku preinačena te je na temelju članka 353. točka 5. Zakona o kaznenom postupku protiv Milana Zorića optužba odbijena s obrazloženjem da se radi o presuđenoj stvari, i to zato što je protiv Zorića Vojni sud u Zagrebu primjenom Zakona o općem oprostu obustavio kazneni postupak. Ovakvi apsurdi doveli su do činjenice da za Ledererovu smrt do dana današnjeg nitko nije odgovarao.

“Kada treba od zastare zaštititi nerazjašnjena ubojstva građana srpske nacionalnosti, tada se glavni državni odvjetnik pobrine da do zastare ne dođe i donosi odluku o prekvalificiranju kaznenog djela od ubojstva u ratni zločin. Protiv ubojice hrvatskog snimatelja vođen je najprije postupak za oružanu pobunu, a potom za obično ubojstvo. Ratni zločin nitko i ne spominje, a neupitan je. Jer, za razliku od ratnog zločina za koji nema zastare, ubojstvo zastarijeva”, kazao nam je svojedobno umirovljeni pukovnik Ivica Pandža Orkan koji odavno upozorava na nepravde i dvostruka mjerila u pravosuđu:

“Kada se Zakon o oprostu primijeni na hrvatske branitelje optužene za nedokazana ubojstva, diže se uzbuna među stotinama nevladinih udruga, traže se smjene sudaca koji su donijeli takvu odluku. A ubojica Gordana Lederera slobodan je čovjek primjenom Zakona o oprostu i svi šute, to nikoga ne zabrinjava”, objasnio je Orkan.