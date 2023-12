Ljudi sa slike su ljudine: Malo tko bi se danas dragovoljno javio za ovako nešto

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Izvlačenje oružja Teritorijalne obrane iz vojarne Lora 18. prosinca 1991. godine značajna je priča iz Domovinskog rata, a gotovo presudna za obranu Splita. Slabo poznat događaj u kojem su 24 škverska dragovoljca iz 114. brigade Zbora narodne garde bila zatočena u ratnoj luci Lora koju je u to vrijeme držala okupatorska JNA zajedno s četnicima i niškim specijalcima, jedan je od onih koji nikako ne smije pasti u zaborav.

Da se to ne dogodi, potrudili su se novinari Slobodne Dalmacije koji su podsjetili na sporazum kojim je dogovoreno da hrvatske vlasti mogu preuzeti oružje i streljivo u Lori, a koje je JNA nezakonito oduzela od hrvatskih vlasti u svibnju 1990. godine. Pokojni Stipe Bilokapić, zapovjednik 1. bataljuna 114. brigade ZNG-a, odabrao je 22 dragovoljca i pridodao im dva radnika splitskog brodogradilišta.

Dragovoljno se suočili sa neprijateljem

Grupa se presvukla u odore Civilne zaštite 18. prosinca 1991. ujutro, te se čekala zapovijed za pokret koja je došla oko 13 sati.

“Neprijatelj je na sve načine odugovlačio početak, no konačno smo u koloni po jedan, uz temeljit pretres ušli u Loru i odvedeni do skladišta koji se nalazio na sjevernoj strani, uz cestovnu i željezničku prometnicu koja je vodila do same obale luke”, prisjetio se zapovjednik grupe Goran Kosor.

Kamioni su, kaže, ulazili po jedan. Kad bi jednog nakrcali, on bi napustio Loru i tek onda je mogao ući drugi. To vrijeme su koristili za pauzu, a kamione punili u rekordnom vremenu:

“Kao da smo osjećali da ne može sve ići glatko. Nakon natovarenih sedam kamiona došlo je do prekida rada…”

Dolazak Niških specijalaca

Tada je, naime, ušlo oko desetak pripadnika Niških specijalaca naoružanih do zuba. Dragovoljce su poredali pred zid, a potom zatočili i započeli sa maltretiranjem. Da stvar bude gora, došlo je do sukoba JNA i pripadnika 114 brigade koji su na srpske provokacije odgovorili vatrom, iako su njihovi suborci bili u Lori. Pucnjava je trajala do dugo u noć, a Niški specijalci su im govorili “eto koliko im značite kad pucaju po vama”.









Idućeg dana u ranim jutarnjim satima grupa je živa i zdrava napustila Loru. Dio razloga što su ostali svi živi i neozlijeđeni pripada i Španjolcu, promatraču Europske zajednice, koji se nijednog trenutka nije odvajao od njih iako su ga “niški specijalci” u više navrata pozivali na sigurno.









Kasnije se ispostavilo da je okidač iznenadnom zarobljavanju škverskih dragovoljaca bilo stradavanje petorice pripadnika JNA u raketnoj bazi Žrnovnica, kao i gubitak raketne baze JNA u ovom mjestu pored Splita.