Ljubica Florijan-Cerovečki ostaje predsjednica Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije

Autor: Dnevno.hr

Ljubica Florijan-Cerovečki ponovno je izabrana za predsjednicu Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije. Jednoglasno su tako odlučili članovi Udruge na 28. redovitoj, godišnjoj i izbornoj Skupštini Udruge koja je održana u Hotelu Turist. Nova/stara predsjednica istaknula je kako 28. po redu Skupština govori o dugovječnosti i kontinuitetu djelovanja Udruge, ali i o ustrajnosti i zalaganju članova tijekom svih ovih godina.

“Izražavam duboko poštovanje i zahvalnost našim članovima koji su dio svog života, djelovanja dali za rad Udruge, te je zahvaljujući upravo njima dignitet Domovinskog rata i njegovih žrtava s područja Varaždinske županije dignut na jednu zavidnu razinu”, zahvalila se predsjednica Udruge, naglasivši kako će i u budućem radu temeljne zadaće članova Udruge biti trajno čuvanje spomena na poginule hrvatske branitelje, druženje članova obitelji poginulih branitelja kao i promoviranje istinskih vrijednosti Domovinskog rata.

“Spomen na naše poginule branitelje, kao i sjećanje na Domovinski rat, kao jedno od najslavnijih razdoblja hrvatske povijesti, nikako se i nikada ne smije obezvrijediti i zaboraviti”, zaključila je predsjednica Florijan-Cerovečki.





Skupštini je prisustvovao i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak koji se predsjednici Udruge, kao i njenim članovima zahvalio na suradnji kako se žrtva poginulih hrvatskih branitelja nikada ne zaboravi.

“Te rane devedesete ne samo da će u povijest hrvatskog naroda biti upisane zlatnim slovima, već je to bila najznačajnija generacija u povijesti hrvatskog naroda. Niti jedna generacija nije uspjela – obraniti, osloboditi i stvoriti našu Domovinu. Dokle god se prisjećamo svih bitnih obljetnica, dotle te uspomene na naše poginule ratne kolege žive. Ono što me raduje da su vašoj udruzi pristupili i djeca poginulih branitelja jer upravo je to ta vrijednost. Bez obzira koliko je bilo teško na prvoj crti obrane, neizvjesnost je ponekad puno teža. A čekati doma izvješće, posebice nakon ratnih operacija, je li tvoj sin, suprug prijatelj, susjed preživio, zasigurno je bilo jako teško. Naši branitelji bili su na bojištima od Vukovara do Dubrovnika. Nakon Vukovarsko-srijemske županije, najviše poginulih policajaca u obrani Vukovara ima naša policijska uprava, 7. gardijska brigada „Pume“ imaju više poginulih u Bosni i Hercegovini nego u Hrvatskoj, zadnji pokušaj proboja za Vukovar bio je u organizaciji Specijalne jedince policije „Roda“, 104. je branila i obranila Pakrac i Lipik, pripadnici 5. bojne Tigrova iskazali su se u predjelu zvan “Trokut” i oslobađanju krajnjeg juga”, nabrojao je, između ostalog, župan Stričak. Nadovezao se i kako je policajcima koji su u rujnu 1991. godine krenuli u obranu Vukovara prije par dana priznat status pripadnika jedinice posebne namjene.

Okupljene na Skupštini pozdravila je i zamjenica pročelnice za društvene djelatnosti – voditeljica Odsjeka za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb Grada Varaždina Andreja Bobek zaželjevši Udruzi puno uspjeha u njihovom daljnjem radu te Darko Posavec u ime prisutnih braniteljskih druga. Skupštini je prisustvovala i glasnogovornica PU varaždinske Marina Kolarić.