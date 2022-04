LJUBAV KOJA NE PROLAZI! KATA ZADRO: ‘Blagu sam prvi put vidjela ispred svoje kuće’

Autor: Snježana Vučković

Povodom rođendana hrvatskog velikana, karizmatičnog lidera vukovarskih branitelja i jednog od najvećih herojskih imena toga grada Blage Zadre, ovih se dana prisjećamo i njegove strane života koja je mnogima nepoznata. One iz predratnog života, kada je bio samo otac, prijatelj i suprug.

Razgovarajući sa Katom Zadro, njezin suprug kao da nikada nije poginuo. Blago je u njezinim pričama i sjećanjima vrlo živopisan, a iz Katinih riječi može se iščitati zaljubljenost i povezanost koja traje i danas, iako je ona fizički prekinuta prije više od tri desetljeća.

“Mislila sam da mu se sviđa moja sestra, ali…”

“Upoznala sam ga pred svojom kućom. Tamo je dolazio posjetiti dečke koji su radili građevinske poslove u blizini. Često su tako sjedili na tratini pred mojim dvorištem, a meni i mojim sestrama je to dobro došlo jer nam je majka u to vrijeme branila izlaske i viđanje s mladićima”, sjetno nam priča Blagina udovica.

Kata Zadro sama za sebe kaže kako je bila tiha i samozatajna, za razliku od mlađe sestre koja je bila izrazito društvena i koja je s Blagom u to doba puno otvorenije razgovarala.

“Bila sam uvjerena da mu se ona sviđa, ali ipak sam mu ja ‘zapela za oko’. Obzirom da sam tada još bila maloljetna i završavala Ekonomsku školu, Blago je svaki dan dolazio pred mene i baš svaki put mi donio čokoladu. Pretpostavljam da je ljudima koji ga znaju samo po ratnoj priči to teško zamislivo, ali on je bio pravi džentlmen. Bio je vrlo galantan, meni je to godilo i naravno, dogodila se ljubav”.

Blago je puno vremena provodio sa sinovima

Nakon samo nekoliko mjeseci, odmah po završetku srednje škole, Kata je Blagi rekla sudbonosno “da”.

“Istina je ono što je rekao Blagin brat Stanko. On je obiteljski život shvatio vrlo ozbiljno i potpuno je promijenio svoj stil ‘momačkog života’ koji je do tada vodio. Svu energiju, Blago je uložio u kuću, djecu i mene”, kaže Kata Zadro koja je nakon rata u Vukovaru svoj život nastavila u zagrebačkom naselju Špansko.

Blago Zadro je, kaže njegova supruga, bio jako vezan uz njihova tri sina.

“Općenito vlada mišljenje da su muška djeca jače vezana uz majku, ali to kod nas nije bio slučaj. Blago i ja smo bili zaposleni i morali smo uskladiti smjene kako bi netko uvijek bio sa djecom. Moji sinovi su puno vremena provodili s ocem koji je s njima pisao zadaće, brinuo o školi i koji je s njima rado gledao crtane filmove.”

“Znam da ga dijelim sa ostatkom Hrvatske”

Djeca Blage Zadre odrasla su u vrijeme političkog previranja u Hrvatskoj, pa je on tako svoje organizacijske sposobnosti mogao preusmjeriti svojim patriotskim ciljevima koje je oduvijek gajio – odupiranju nametnutoj velikosrpskoj politici i organizaciji obrane Vukovara. Na žalost, Blago Zadro u toj je bitci izgubio život, no ne i u priči Kate Zadro.

“Disao je za Hrvatsku. Teško je opisati koliko ju je volio, Ponekad razmišljam o tome kako bi bilo dobro da je njegov grob ovdje u Zagrebu, jer mi je sve teže odlaziti u Vukovar. Ponekad pomislim da bi ga možda trebala prebaciti… No, znam da veliki broj ljudi u Vukovar ide upravo zbog njegova groba. Znam da otkako je poginuo, Blago nije samo moj i svjesna sam da ga dijelim sa ostatkom Hrvatske”, zaključuje Kata Zadro kojoj život sada uljepšava njezinih šestero unuka.