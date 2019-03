LEGIONAR KOJI JE STVORIO HRVATSKE KOMANDOSE: ‘Zulu’ opisao svoj ratni put. Priča je BRUTALNA.

Autor: Snježana Vučković

Svaka nova emisija Ivice Pandže Orkana, Orkanovizija, zbog izbora gostiju – sve je zanimljivija.

Ovopa puta sve o svom više nego zanimljivom životu, temeljito je ispričao Bruno Zorica – Zulu.

Dezertirao iz Legije stranaca zbog rata u Hrvatskoj

Zulu je bio pripadnik i zapovjednik bojne Frankopan, no to je samo početak brutalne ratne priče koju je Orkanov gost započeo kao 19-godišnjak i to u Legiji stranaca. U Francuskoj je kao legionar bio sve do početka Domovinskog rata, nakon čega je dezertirao kako bi pristupio obrani Hrvatske. Zulu je, naime, za Legiju stranaca bio vezan ugovorom, no zbog hitnosti situacije koja se munjevito zakuhavala u Hrvatskoj, odlučio se na bijeg.

Došavši u Hrvatsku, sudjelovao je u osnivanju specijalnih postrojbi u Kumrovcu te formiranju centra za komandnu obuku u šumi Žutica kod Ivanić Grada. 1. kolovoza 1991. godine službeno se osniva bojna Frankopan, čiju su jezgru činili hrvatski pripadnici Legije stranaca.

Bruno Zorica – Zulu borio se u zadarskom i šibenskom zaleđu te sudjelovao na ratištima u BiH. 1994. u Zbornom području Split postaje pomoćnik načelnika Operativnog centra, gdje je ostao sve do umirovljenja krajem 1998. godine.

Zulu u filmu

Sve pikantne detalje o sudjelovanju u Domovinskom ratu kao i u ratovanju za francusku Legiju stranaca, otkrio je u Orkanoviziji u kojoj na pitanje voditelja “je li mu dosta ratovanja”, Zulu odgovara: “ratnik ostaje ratnik”, a otkriva nam i kako ga u novom filmu o Gotovini glumi – Goran Navojec.