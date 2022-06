LEGENDARNI SPECIJALAC ‘RIBA’: ‘Danas napreduju klimavci i uvlakači. Sustav me se odrekao jer sam čvrst’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Alenko Ribić Riba s karlovačkog Drežnika koji je prošao sva moguća ratišta, punih je 30 godina proveo u Specijalnoj policiji MUP-a RH unutar kojeg je kao vrlo istaknut specijalac rješavao brojne talačke krize, privodio na sud kapetana Dragana, a svjedoke za Ovčaru pratio u Beograd.

Ovaj čovjek koji je bio zadužen za čuvanje Georga Busha i Hillary Clinton za posjeta Hrvatskoj, Shimona Peresa, Benedikta XVI i Ivana Pavla II., od nedavno je u zasluženoj mirovini, a upravo to je bio povod priče objavljene na Radio Mrežnici.

Prošao sve bojišnice

Navodi se kako je “Riba” kao mlad došao u karlovačku policiju s kojom je prije 30 godina imao vatreno krštenje imao na Plitvicama. Tada je, ispričao je, ni ne znajući prevozio uhićenog ratnog zločinca Gorana Hadžića i Borivoja Savića u Karlovac:





“Plitvice su bile moja prva zadaća, prvi sam put tada vidio mrtvog neprijatelja. No, uslijedile su Maslenica, Medački Džep, Bljesak, Oluja… Znate kakva je euforija bila i kakvo domoljublje u nama svih tih godina, išli smo u sve akcije bez straha, snažni, a kad smo čuli da je u Oluji pao Knin, trčeći u punoj opremi išli smo prema Gračacu”, prisjetio se Alenko Ribić za ovaj medij.

Opisujući svoju kalvariju kada je prije tri godine zbog “različitih spletki” smijenjen, kazao je:

Sustav ga se odrekao: “Danas napreduju samo klimavci”

“Moj život bila je Specijalna policija, da bih na kraju doživio to da me se taj sustav odrekao, nisu mi rekli niti hvala, razmislili o tome da se ljude mog znanja i kalibra u sustavu prebaci u obavještajni sustav ili policijsku akademiju, gdje bismo prenosili to znanje i iskustvo mlađima.”

Ribić vjeruje da je na njegovo mjesto stavljena “podobna osoba” zato jer se iskusnim ljudima poput njega “ne može manipulirati”:

“Mi smo čvrsti, a danas klimavci i uvlakači napreduju, takvi sustavu trebaju, ali to nije domoljublje. O domoljublju može pričati onaj koji je sve to prošao, a kad na razne obljetnice dođu razni ljudi i političari, to nije domoljublje. Država se ne bi trebala bojati ljudi koji su je stvorili”, kaže Ribić dodajući kako ne smatra da bi država braniteljima trebala dati sve i to četiri generacije unaprijed, no očekuje zahvalnost i iskazivanje dostojanstva, ono što on nije dobio.

Frende, gotovo je: Sve opisao u knjizi

Sva svoja životna iskustva stečena od početka rata, pa do danas – Riba je objedinio u knjizi “Grom 13 – frende, gotovo je…” u kojoj je zorno prikazao i dokumentirao kako je od heroja Domovinskog rata pretvoren u podcijenjenog specijalca i stručnjaka kojeg se Hrvatska olako odrekla:









“Uostalom, nije li čudno da se za zapovjednika specijalne postavlja čovjek, a onda za par mjeseci raspisuje natječaj? Netko tko nije radio u vrhu, nema pojma kako sustav funkcionira i ne može ga kvalitetno voditi”, zaključuje Alenko Ribić – Riba.