'LAŽE DA JE ŠTIĆENA OSOBA!': Kajkić gadno optužio Medveda: 'Namontirao je proces protiv mene i upropastio istragu o Ovčari'

U danima koji su iza nas, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved imao je prilično puno posla objašnjavajući javnosti kako se na graničnom prijelazu nije dogodilo ono o čemu su objavili gotovo svi naši mediji.

Podsjetimo, u medije je pristigla informacija o tome da je zbog čekanja na prelazak granice nazvao ministra Božinovića kojem se požalio na postupanje policajaca koji su ga pustili da čeka, a potom i legitimirali.

Ministar Medved te je navode za naš portal opovrgnuo, kazujući da ništa od toga nije točno, da je unatoč tome što je njegov prelazak najavljen strpljivo čekao na red, te da nikako nije kontaktirao MUP, osim što je njegov resor naknadno poslao dopis u kojem su tražili provjeru o tome je li granična policija uopće dobila dojavu o njegovu prelasku.





Medved optužio Kajkića za plasiranje lažnih informacija

Tom prilikom Medved je naglasio kako je tu netočnu informaciju prvi prenio Nikola Kajkić, bivši istražitelj ratnih zločina na Ovčari.

“Sve je poteklo objavom nečasno otpuštenog Nikole Kajkića koji je, pretpostavljam, u kontaktu sa svojim bivšim kolegama od kojih dobiva i crpi, a potom i po svom nahođenju plasira različite polu informacije”, kazao je dodajući da je on jedan od rijetkih političara koji sam sjedne u vozilo i obilazi Banovinu, te kojeg se nikada ne može vidjeti sa pratnjom i pod “rotirkama”.

Kajkić kojeg je ministar izravno optužio za hajku, na ove njegove navode nije ostao ravnodušan. Dapače, uzvratio je neočekivano žestokom “paljbom” pri čemu su ga najviše pogodile tvrdnje o “nečasnom otpuštanju”.

Kajkić kaže da je ministar opstruirao istragu Ovčare

“Nisam dobio nečastan otpust, nego su mi Medved i Pupavac uz suradnju i pomoć Božinovića namontirali proces sa kojim su uništili istragu o ratnom zloćinu na Ovčari. Sačuvali su koaliciju, ali su izgubili obraz”, kaže Nikola Kajkić.

On tvrdi da na ministra nije digao nikakvu “hajku”.

“Ja sam kao županijski vijećnik stao u obranu običnog malog čovjeka koji radi za plaću od 4500-5000 kuna, dok ministar zahtijeva njihovo disciplinsko kažnjavanje sa 3 do 4 tisuće kuna, i to samo da bi zadovoljio svoj bahati hir i pokazao da je ‘baja’. Pa, ne ide to baš tako”, objasnio je Kajkić.









On se osvrnuo na Medvedov komentar o tome da ne koristi pratnju s rotirkama.

Granična policija nakon incidenta morala proći brzi tečaj?

“Ne možemo ga vidjeti ‘pod rotirkama’ jer nije štićena osoba prve kategorije, a samo štićene osobe prve kategorije imaju zakonsko pravo na policijsku pratnju. S obzirom da je potpredsjednik vlade i intelektualac, poželjno je da to nauči”, poručuje Kajkić koji i dalje ustraje u tome da je ministar Tomo Medved lagao javnosti.

“Kada je u priopćenju medijima rekao da nije prijavio policajce sa GP Županja, govorio je neistinu, lagao je. Mislim da javnost treba znati da su nakon Medvedove prve usmene prijave Božinoviću, a kasnije je po pisanoj prijavi MUP u, svi policajci sa GP Županja u pet dana morali proći brzu edukaciju ‘Što je to prioritetni, a što nesmetani prelazak preko GP’ uz napomenu predavača da im je tako naloženo iz MUP a po prijavi Tome Medveda”, zaključuje Nikola Kajkić.