KRVNIK IZ VUKOVARA POSTAO PJEVAČKA ZVIJEZDA! Radivoj je zarobljeniku odrezao glavu

Autor: S.V.

Radivoj Jakovljević – Frižider, bešćutni je ubojica koji je zbog strahovitih ratnih zločina počinjenih u Vukovaru, u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora.

Počinio nezamislive zločine

Za Jakovljevića se tijekom procesa ustvrdilo da je:

– zajedno s nekoliko osoba zlostavljao vukovarskog Roma Zdravka (sina Đene), zvanog Edi, a potom ga usmrtio hicima iz automatske puške;

– zarobljenog Fanoli Gojanija pokušao usmrtiti nožem, u čemu ga je spriječio nepoznati oficir JNA;

– iz grupe zarobljenika izdvojio pripadnika albanske narodnosti imenom Daut, i dok su ga drugi pripadnici srpskih postrojbi držali, nožem mu presjekao vrat i odrezao glavu;

– zajedno s nekoliko neutvrđenih osoba strijeljao osam ili devet osoba, a potom strijeljao još dvije osobe, i to jednog bivšeg pripadnika policije i nepoznatog mladića iz Sotina;

– pljačkao zarobljenike, pa je tako Fanolu Gojaniju uzeo 2.000,00 DM;

– fizički zlostavljao zarobljene civile u Vukovaru…

Raspjevani ubojica

Iako bi bilo za očekivati da osoba koja je bila u stanju počiniti ovakve nevjerojatne zločine nema miran san, kod Radivoja Jakovljevića to nije slučaj. On je u Srbiji nastavio živjeti punim plućima uz česte zabave, glazbu, goste i pjesme koje često i sam povede. Kao da to nije dovoljno, Jakovljević fešte preko svog kanala objavljuje na YouToube-u.