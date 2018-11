‘KRSTO, POMEST ĆU TE! Pukovnika razbjesnio ministar u prvom redu na promociji Dalićkine knjige

Autor: S.V.

Željko Petko, pukovnik u miru i ratni zapovjednik oklopne bojne 4. Gbr, čest je komentator političkih zbivanja u Hrvatskoj, a posebno je angažiran kada je u pitanju opstojnost hrvatske vojske, branitelja i Domovinskog rata.

Sjedenje ministra obrane Damira Krstičevića u prvom redu na promociji knjige Martine Dalić, smatra svojevrsnom izdajom a do koje mjere ga je ministar razočarao, objavio je uz fotografiju:

“Događaji se nižu velikom brzinom i narodu je iz dana u dan vidljivije koliko je vlast u Hrvatskoj protiv naroda, obitelji i kršćanskih vrijednosti hrvatskog društva. Mi branitelji MORAMO znati na čijoj smo strani. General Krstičević je bio branitelj i naš suborac i mi smo ga lansirali u orbitu među političare. On je postao dio njih umjesto da njima nameće naš duh. Kako je on samo političar i kako političare dolaze i odlaze, doći će vrijeme kada će i on iščekivati rezultate izbora u nervozi. Ovu sliku moramo imati u glavi kada budemo izlazili na izbore. I nemojte mi, molim vas, spominjati naoružavanje Hrvatske vojske jer je lako kupovati zrakoplove kada su Ameri naredili državama NATO-a podići proračun vojsci. Njegovo ministarstvo je dobilo dosta novaca, a on ih nemilo troši na zrakoplovstvo ko da su oni jedini rod vojske da valja i da treba!!! Krsto, ne budeš li se vratio nama u toj glavi koja je u oblacima, ja ću se stavit politici na raspolaganje i postat MINISTAR, ako ništa pomest ću te u Dalmaciji!!”