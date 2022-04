‘KRSTIČEVIĆU, SRAMI SE’! GENERAL HV-a: ‘Šutio si dok su pljuvali Gotovinu, a on te stvorio”

Autor: Snježana Vučković

Na jučerašnjem obilježavanju 31. godišnjica osnutka 4. gardijske brigade, pojavili su se svi predstavnici političkog i vojnog vrha, a tom su prigodom održani i svečani govori kojima se doznalo o ratnom putu udarne brigade i njezinih slavnih “Pauka”.

Ipak, niti ova prigoda nije prošla bez političkih prepucavanja, pa se tako novi predsjednik Udruge veterana Četvrte gardijske brigade Boris Lapenda Lav vrlo otvoreno okomio na generale koji su potpisali pomilovanje Perkoviću i Mustaču:

Generalima zabranio dolazak na obljetnice

“Jedan od potpisnika pisma je rekao da je ljudski opraštati. Točno. Zato kažem oprosti im Bože jer ne znaju što čine. Svih pet potpisnika sramotnog pisma o pomilovanju i njihovi jataci nikad više nisu dobrodošli među veterane Četvrte gardijske brigade. Nek’ se srame”, poručio je Lapenda Lav.

Pitali smo jednoga od prozvanih potpisnika, generala Ljubu Ćesića Rojsa, kako se osjeća nakon ovakvih teških riječi izgovorenih na velikoj obljetnici i je li ga uistinu sramota:

“Sramota bi trebala biti Borisa Lapendu koji je nitko i ništa, običan potrčko, nosač torbe. Valjda nisu imali koga postaviti na mjesto predsjednika Udruge, pa su u nedostatku bolje osobe izabrali njega. Tko je on da sebi dopušta ovakve prozivke i brani generalima dolazak na obljetnice? Tko Gotovini to smije zabraniti?”, pita se Rojs.

Krstičević “zakazao”

On dodaje da je Lapenda Lav nebitan i da se puno više osramotio bivši ministar obrane Damir Krstičević koji je dopustio “pljuvanje po Anti Gotovini”:

“Ante je ‘izmislio’ Krstičevića, a ovaj ga niti jednom riječju nije obranio. Spominjati veličanstvenu pobjedu u Oluji i ulazak u Knin, a ne izgovoriti ime Ante Gotovine, to je sramota. Ne znam je li Krstičević ‘pritisnut’, pa je morao tako reagirati ili i on osuđuje Gotovinu, ali u oba slučaja je to neviđena sramota”, smatra Rojs.