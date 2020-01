Krstičević formirao Povjerenstvo na čelu s ciljem utvrđivanja okolnosti nastanka ove tragične nesreće

Autor: Dnevno

Povodom tragične nesreće pada helikoptera Kiowa Warrior OH-58D, u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. godine održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević obratio se predstavnicima medijima i istaknuo: “Izražavam duboku i iskrenu sućut obitelji našeg poginulog pilota. Naši časnici su već bili kod obitelji stradalih pilota. Kao što smo vas izvijestili u priopćenju, tijekom letačke aktivnosti na prostoru Zablaća i otoka Zlarina u more je iz, za sada neutvrđenog razloga, došlo do pada vojnog helikoptera Kiowa Warrior s dva člana posade. Po saznanju odmah su poduzete sve mjere i radnje u cilju njihova pronalaska i spašavanja. Jedan pilot je pronađen i nažalost preminuo. U tijeku je intenzivna potraga za drugim pilotom. Sukladno Pravilniku o zrakoplovnim nesrećama formirao sam Povjerenstvo na čelu kojeg je glavni vojni zrakoplovni istražitelj s ciljem da se utvrde sve okolnosti nastanka ove nesreće. U sastavu Povjerenstva bit će i ostali zrakoplovni stručnjaci. Upoznao sam Predsjednicu Republike i Predsjednika Vlade sa svim događajima. Kao što sam već rekao naši časnici su s obiteljima pilota kako bi im pružili svu potrebnu pomoć i podršku. Nakon konferencije Načelnik Glavnog stožera i ja posjetit ćemo obitelji. Naše misli su uz obitelji naših pilota i pružit ćemo im punu potporu u ovom teškom i bolnom trenutku. I za Ministarstvo obrane i za Hrvatsku vojsku i za naše obitelji.”

Načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov u svom izlaganju istaknuo je: “Izražavam duboku sućut obitelji poginulog našeg pilota, svim pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, naravno i svim pripadnicima Hrvatske vojske. Izgubiti dva čovjeka je uvijek teško. I stoga zaista suosjećamo s njihovim obiteljima, a i nama je prilično teško. Ovo je bila jedna obučna planska aktivnost u potpori Zapovjedništvu specijalnih snaga za združene vježbovne aktivnosti u 2020. godini. Ja mogu istaknuti kao načelnik Glavnog stožera, zaista sam se ponosio i ponosim svim mogućim aktivnostima koje su piloti eskadrile Kiowa Warriors dosada prikazali i zaista su bili više nego uspješni i dostigli praktično punu operativnu sposobnost u zadatom vremenu. Nakon dojave o ovom nesretnom događaju, zapovjeđena je obustava leta svih helikoptera Kiowa Warriors dok se ne utvrdi uzrok pada. Ja sam isto tako formirao povjerenstvo, kao načelnik Glavnog stožera, za utvrđivanje uzroka ovoga izvanrednog događaja. Po dojavi o padu helikoptera, pokrenuli smo sve mehanizme i snage za traganje i spašavanje iz Divulja i Zadra u suradnji s Ministarstvom unutarnjim poslova. U područje pada helikoptera upućen je brod Hrvatske ratne mornarice s interventnom brodicom, s medicinskim timom i timom ronitelja. Jednako tako je upućena i brodica Zapovjedništva specijalnih snaga s timom ronitelja, koji zajedno s timom ronitelja Ministarstva unutarnjih poslova će dalje provoditi aktivnosti u cilju pronalaženja drugoga tijela našeg pilota. Traga se zapravo za drugim pilotom. Isto tako smo na razini Glavnog stožera Hrvatske vojske zajedno sa Zapovjedništvom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ustrojili i jedan psihološki tim za potporu pilotima koji su sudjelovali u ovom zajedničkom letu. Let je bio u paru. O tome će sigurno nešto više reći zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s ciljem pružanja psihološke pomoći u ovoj situaciji”.

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec izvijestio je o ruti letenja helikoptera i stručnim aspektima leta helikoptera Kiowa Warior istaknuvši:

“Poštovani ministre, načelniče, kolege, obitelji mojih pilota. Moja sućut obitelji kolege koji je poginuo uz nadu da za drugog još ima nade. U 10. 30 je helikopter 327 krenuo na svoj zadnji let u paru sa zadaćom navigacijskog brišućeg leta i preleta iz Zemunika u Loru kako bi večeras podupro Zapovjedništvo specijalnih snaga u provedbi obuke. U akvatoriju kod Zablaća helikopter je za sada iz neobjašnjivih razloga udario u more. Drugi helikopter koji mu je bio u pratnji u paru s njim ostao je na mjestu događaja dozivajući pomoć od lokalnih ribara i radio vezom od Službe za potporu i spašavanje iz Divulja. Ribari su uspjeli izvući jedno tijelo i dovesti ga do obale gdje je počela reanimacija i pokušaj hitne pomoći da ga se oživi i spasi, međutim evidentno nisu uspjeli. Moj kolega je preminuo. Helikopter 327 je bio proizveden 2011. godine s ukupnim naletom od 520 sati od godine proizvodnje. Stariji kolega je imao preko 2500 sati naleta u karijeri, a mlađi preko 1000 sati naleta. Kako je rekao ministar i načelnik, istražno povjerenstvo će utvrditi sve razloge i ustanoviti zašto je došlo do ovoga da bi ostali kolege u toj eskadrili bili sigurni.”