KRPINA ‘ZAPALIO’ ETER! Progovorio o Miloševiću u Kninu – očitao mu bukvicu kao nitko do sada

Bivši saborski zastupnik i predsjednik zadarske organizacije utemeljitelja HDZ-a Drago Krpina bio je gost N1 Studija uživo, gdje je uz ostalo progovorio o odlasku Borisa Miloševića na obljetnicu Oluje u Knin. Krpina kaže kako se tom pitanju daje jedan potpuno neprimjeren značaj i misli kako je to posve nevažno pitanje.

“Mislim da Oluja ima jedan puno širi kontekst. Svoditi to na pitanje hoće li neki pojedinac doći ili neće doći nepotrebno je. Njegova izjava o tome da on ima želudac za tu vrstu geste po mom je sudu provokativna, drska i bezobrazna. Nakon te izjave, po mom sudu, on bi tamo bio nepoželjna osoba”, rekao je Krpina te dodao da ne treba skrivati bilo kakve žrtve, no Oluja je bila nešto drugo.

“Oluja je bila sadašnjica. Nakon dva stoljeća, Oluja je značila poraz velikosrpske politike. To treba imati na umu pri obilježavanju Oluje. Prema pojedinačnim žrtvama dakako treba imati poštovanja, ali treba imati na umu da je prije Oluje poginulo 15 tisuća Hrvata. Izvlačenje pojedinih žrtava relativizira značaj Oluje. Nakon njegove izjave, po mom sudu, on bi tamo bio nepoželjan”, ističe Krpina.

Smatra da Miloševićev dolazak u Knin nema nikakav značaj.

“Srbi u Hrvatskoj trebaju napraviti veliki otklon od trenutne politike u Srbiji. Izvlače se slučajevi koji su se bilo puškom, bilo riječju stavili na raspolaganje velikosrpskoj politici. Time što će trpjeti kritiku što će doći u Knin, Milošević bi se trebao ponositi”, rekao je Krpina.