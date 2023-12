Krčka na Balkanu: Doznajemo hoće li se spojiti Srbija i Republika Srpska

Autor: Snježana Vučković

Iako je potpuno jasno da Republika Srpska kao jedan od entiteta BiH nema nikakvu ekonomsku niti vojnu snagu, njezin predsjednik Milorad Dodik kontinuirano spominje odcjepljenje od Federacije sa kojom ne želi imati – ama baš ništa.

Ipak, njegovu najnoviju prijetnju odvajanjem RS-a od BiH – zabrinuto su prenijeli gotovo svi domaći, ali i regionalni mediji. Dodik je, naime, odcjepljenje najavio za siječanj i pritom se nije libio izjaviti kako računa na moguće sukobe.

Dodik očekuje sukobe

“Ne očekujemo da će se netko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne RS. I u takvim okolnostima mi ćemo procijeniti na koji način ćemo djelovati. Od EUFOR-a očekujem da stane na međuentitetsku crtu i spriječe dodir.”

Procijenio je i kako će u takvom scenariju “Amerikanci biti bijesni i pokušati tražiti intervenciju”, no isto je tako kazao da vjeruje kako “prijatelji RS-a to neće dopustiti.”

Iako nije izrijekom kazao da je Srbija jedan od najvjernijih prijatelja Republike Srpske, sasvim je jasno da Dodik upravo na to mislio. Podsjetimo, spajanje RS-a i Srbije javna je težnja Milorada Dodika i tajna želja Aleksandra Vučića, čija realizacija (kako sada stvari stoje) ozbiljno kuca na vrata.

Prof. Ogorec: “Želja za spajanjem postoji, ali…”

Profesor Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnosna pitanja s Fakulteta političkih znanosti, po tom je pitanju ipak optimističniji. On ne sumnja u želje dvojice predsjednika, no smatra da za to sada nikako nije vrijeme:

“Pretpostavljam da su i dalje u pitanju prazne prijetnje jer RS nema potencijala niti bilo kakvih mogućnosti za odcijepljenje koje bi sigurno reagiralo sukobima. Isto tako nisam siguran da i Srbija ima te mogućnosti jer su svi svjesni kuda bi to dovelo. Ipak, poučeni dosadašnjim iskustvima i nekim povjesnim činjenicama, uvijek treba računati na iracionalne odluke”.









Vojni analitičar Marinko Ogorec koji je završio je Vojnu akademiju kopnene vojske i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti te u prvom naraštaju završio vojno-diplomatsku školu, na cijelu situaciju gleda malo studioznije, pa tako u obzir trenutačnu Vučićevu situaciju u Srbiji smatra kao olakotnu okolnost:









“Vučić je spreman zaratiti, ali u vlastitoj zemlji”

“Vučić sada pokušava zaustaviti strelovit pad u svojoj zemlji i pod hitno mora popraviti svoj imidž. Situacija je u Srbiji vrlo turbuletna i smatram kako je spreman i na ratnu opciju samo da zadrži vlast. Stoga pripajanje RS-u jest jedna od njegovih opcija, ali mislim da to sada nije realno. Srbija će uvijek blagonaklono gledati na svaku Dodikovu aktivnost, no za sada će, nadam se, biti isključivo promatrač.”

Ogorec za kraj podvlači kako ne vjeruje u ratni ishod, ponajviše zbog toga jer “ratovi strašno puno koštaju”:

“Ni Srbija ni Republika Srpska u vojnom, materijalnom. logostičkom ili bilo kojem smislu – nisu dorasle otvaranju fronti. No, ponavljam – iracionalne odluke nikada ne treba podcijeniti.