KONAČNA POBJEDA! I PUTIN SHVATIO: Ruske novinare su 91. u Kostajnici pobili Srbi, a ne Hrvati

Autor: Snježana Vučković

Ruski novinar i sveučilišni profesor Vladimir Mukusev, koji je bio predsjednik istražnog povjerenstva ruskog parlamenta za istraživanje smrti dvojice ruskih novinara Viktora Nogina i Genadija Kurinoja, ubijenih kod Hrvatske Kostajnice 1. rujna 1991. godine, izdao je knjigu koja baca novo svijetlo na ovaj događaj.

„Ne pucajte, mi smo vaša braća“, naziv je nastavaka njegove prve knjige pod naslovom „Crna mapa – priča jedne novinarske istrage“ u kojima piše o svojoj istrazi i zaključcima te dokumentima i dokazima prikupljenima tijekom istrage. Viktor Nogin i Genadij Kurinoj su, naime, ubijeni 1. rujna 1991., u automobilu s diplomatskim pločicama SSSR-a, na potezu Kostajnica – Petrinja. Točnije, u selu Panjani, rusko vozilo presreli su srpski teroristi. Iako su Nogin i Kurinoj zavapili “Ne pucajte braćo, mi smo Rusi, mi smo vaša braća”, naoružani Srbi su izrešetali automobil i zapalili ga zajedno s tijelima.

Rusima se nije svidjela istina

No, ovaj je slučaj pretvoren u pravi diplomatski rat i to onoga trenutka kada su srpski teroristi za ubojstvo nesrtenih novinara optužili Hrvate. Rusko parlamentarno istražno povjerenstvo s Mukusovim na čelu raspušteno je, jer se vlastima u Moskvi nije svidjela istina koju su otkrili – da su ruske novinare ubili Srbi. Zbog svega toga, ubijeni ruski novinari nisu bili godina službeno proglašeni mrtvima, a do danas nisu pronađeni njihovi posmrtni ostatci.

Da ne ostane sve na tome, novom se knjigom pobrinuo upravo Mukusov koji je svojim otkrićima ponovno zaintrigirao rusku javnost, pa i samog predsjednika Vladimira Putina. Njegovim ukazom, novinari Viktor Nogin i snimatelj Genadij Kurinoj posmrtno su odlikovani zbog iskazane hrabrosti, požrtvovnosti i borbe za istinu a tekst Putinovog ukaza bit će 1. rujna ove godine postavljen na spomen obilježje koje je prije pet godina podignuto na inicijativu hrvatskih branitelja.

Orkanova riječ

Najviše o cijeloj toj priči zna umirovljeni pukovnik Ivica Pandđa – Orkan koji je godinama angažiran oko slučaja ubojstva ruskih novinara:

“Želim poručiti redstavnicima ruskog veleposlanstva koji su pisali pisma protiv spomenika i mene da je istina pobjedila. Nakon što je Putin odlikovao ubijene novinare, ne moraju dolaziti po mraku položiti cvijeće kako su to napravili prošle godine. Pozivam ih da ove godine 1.9.2018. zajedno na spomeniku odamo počast herojima”, rekao je Orkan za naš portal i dodao:

“Ujedno, prozivam srpsku pravoslavnu crkvu koja ne želi održati opelo i parastos za ove heroje”.