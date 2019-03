‘Kome da se obratim ako me zlostavljaju Jelena Veljača i Rada Borić koje ne zanimaju žene silovane u ratu?’

Autor: Dnevno.hr

Ne gledaju svi jednako blagonaklono na prosvjed protiv nasilja nad ženama i djecom “Spasi me” koji je obilježio protekli tjedan u Hrvatskoj.

Točnije, Mario Maks Slaviček, nema ništa protiv alarmiranja tog problema, ali ima protiv organizatorice prosvjeda Jelene Veljače:

“Bože, spasi nas beogradske čaršije i njene glumice – redateljice Jelene Veljače i sličnih “pravednika” koji od mrženje prema Hrvatskoj po pamet odlaze u Beograd kako bi nam tu beogradsku pamet naknadno prodavali putem beogradskih medija u Hrvatskoj.

Zbog Veljače se sazivaju ministri… Što je sa silovanim ženama?

Glumica je i redateljica kaže, odlično režira i odlično glumi moram priznati, glumeći kako se bori protiv nasilja nad ženama, kako bi joj porasla cijena u trečerazrednim sapunicama… I to je sve.

Zbog Beograđanke po adresi Jelene Veljače i njenog prosvjed, Plenković saziva ministre i daje njoj i njenim prosvjednicama pozicije u krojenju zakona, a zbog silovanih hrvatskih žena tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku Jelena Veljača sa suradnicama kao ni Babe ni Rada Borić niti Sanja Saranavka , niti mediji a ni sam Plenković sa svojim ministrima, silovanim hrvatskim ženama niti riječi, niti se ne nudi pozicija u krojenju zakona kojim bi se kaznilo njihove silovatelje i nasilnike i naplatila odšteta.

Reče svojedobno Jelena Veljača o svom novom životu u Srbiji: “Lena već koristi tipične beogradske izraze, a meni će za tako nešto biti potrebno šest mjeseci”. Pa, zašto onda ne organizira posvjede u Beogradu nego eto – u Zagrebu.

Podržavam borbu protiv nasilja bilo koje vrste, posebice prema slabijima i slabijem spolu, ako to po novim standardima Istambulske Konvencije žena uopće jest, mislim slabija odnosno ako je uopće žena bez obzira na biološke i fiziočke atribute, možda nije slabija niti se osjeća slabijom niti ženom.

Kome da se obrati muškarac kojeg zlostavlja veljača?

Kome i po kojem zakonu prosječna osoba koja se osjeća i izjašnjava muškarcem može prijaviti i obraniti se od mentalnog, verbalnog i psihološkog nasilja osoba poput Rade Borić, Jelene Veljače, Vedrane Rudan, Sanje Saranavke, Dalije Orešković i sličnih kome.

Ima li zakona koji štite nas koji se izjašnjavamo kao muškarci od takvih svakodnevnih napada, napada i izjava koji za rezultat imaju i fizički nanijetu štetu kroz nanošenje mentalnih, psiholoških, medijskih maltretiranja spomenutih osoba? Osoba za koje bi naši stari kazali žena, a mi eto poradi zakona ne smijemo kazati što su, jer eto one se mogu ujutro izjasniti kako im drago i poslije podne to promijeniti…. Do podne može biti plavuša i žena a po podne Ono. Do podne može kazati kako je Helga, a poslije podne Hogar….

Možda se nesretna Jelena Veljača u ne znanju i druži po beogradskim kafanama i diskaćima sa silovateljima hrvatskih žena koji su bili pripadnicima agresorske JNA i četnika. Vrijeme će pokazati…

No, zanimljivo stanje stvari u Hrvatskoj, kako mediji i medijski spinovi od hejterice Hrvatske stvore idola “ženu pravednicu” koja se bori za prava hrvatske žene, ili osobnu promidžbu i glumačku karijeru. Nije li?

O Jelo, Jelo Jelena, badava ti prosvjeda, nikad žena neće s muškim biti jednaka… Ravnopravna da – no jednaka nikada.

Sviđalo se Vama ili ne za to se postarao Bog, evolucija il`priroda bez obzira jel netko poput mene drži kako je nastao od Boga, il poput Vas i sličnih Vam od majmuna…”