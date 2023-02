KOMANDOS I SNAJPERIST! Ova dva ‘fajtera’ danas su glavna tema: Primaju stotine poziva

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Umirovljeni zapovjednik legendarne bojne Frankopan Bruno Zorica Zulu, danas obilježava svoj rođendan. S njim slavlje dijeli i poznati vukovarski branitelj Damir Markuš, bivši pripadnik HOS-a koji je također rođen na današnji dan. Od ranog jutra, ova dva heroja Domovinskog rata ne prestaju primati čestitke koje im dolaze iz cijele Hrvatske.

Zulu, rođen u Ivanić Gradu 20. veljače 1952. jedan je od najznačajnijih i najkarizmatičnijih sudionika Domovinskog rata koji je zbog svojeg legionarskog iskustva sudjelovao u stvaranju specijalnih postrojbi HV-a. Tijekom Domovinskog rata, bio je pripadnik i zapovjednik bojne Frankopan, no to samo dio njegove brutalne ratne priče koju je započeo kao 20-godišnjak i to u Legiji stranaca…

Legionar i komados

Bruno Zorica Zulu u Francusku je došao nakon incidenta kojeg je izazvao tijekom Hrvatskog proljeća, pa je u bijegu od tadašnjih vlasti svoje utočište pronašao u Legiji stranaca. Tamo je, nakon mukotrpne i dugotrajne obuke, upao u elitnu padobransku postrojbu, no dobio je i potpuno novi identitet s promijenjenim podacima o svom podrijetlu, mjestu rođenja, imenima roditelja i slično. Ime koje mu je tada stajalo u dokumentima je Branimir Zurković. Usput, po afričkom plemenu dobio je i nadimak – Zulu pod kojim je i danas poznat u Hrvatskoj.





U Francuskoj je kao legionar bio sve do početka Domovinskog rata, nakon čega je dezertirao kako bi pristupio obrani Hrvatske. Zulu je, naime, za Legiju stranaca bio vezan ugovorom, no zbog hitnosti situacije koja se munjevito zakuhavala u Hrvatskoj, odlučio se na bijeg.

Zapovjednik bojne Frankopan

Došavši u Hrvatsku, sudjelovao je u osnivanju specijalnih postrojbi u Kumrovcu te formiranju centra za komandnu obuku u šumi Žutica kod Ivanić Grada. 1. kolovoza 1991. godine službeno se osniva bojna Frankopan, čiju su jezgru činili hrvatski pripadnici Legije stranaca.

Bruno Zorica – Zulu borio se u zadarskom i šibenskom zaleđu te sudjelovao na ratištima u BiH. 1994. u Zbornom području Split postaje pomoćnik načelnika Operativnog centra, gdje je ostao sve do umirovljenja krajem 1998. godine.

Hrabri hosovac

Veteran Domovinskog rata Damir Markuš, rođen je 20. veljače 1968. godine u Kutini. Jedinici za posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova u Kutini pristupio je 1991. godine, a ubrzo nakon toga priključio se i Hrvatskim obrambenim snagama.

Ratovanje na tom području bilo je iznimno specifično i kaotično, pa vojne zadaće kao i pojedine uloge braniteljima nisu mogle biti precizno podijeljene. Ipak, Markuš se, uz Igora Širokog, najbolje snašao u ulozi snajperiste, što na Sajmištu nije bilo niti malo lako. Tome svjedoči i podatak da je na toj bojišnici ranjen čak tri puta.

Kraj Domovinskog rata za Damira Markuša nikada nije bio potpuni kraj. U nedostatku sveopćeg interesa hrvatske javnosti, Markuš se prihvatio zadatka očuvanja sjećanja na Domovinski rat, kao i na sve poginule heroje. Kako HOS-a kojem je pripadao, tako i onih koji su u različitim brigadama i postrojbama ginuli diljem Hrvatske.









Humanitarac i BBB

Osobit značaj Markuš pridaje edukaciji mladih naraštaja, pa je tako više puta bio angažiran po školama pri čemu je hrvatskim učenicima iz prve ruke opisivao kako je izgledalo oslobađanje Hrvatske. Također je organizator i sudionik brojnih humanitarnih akcija, politički je aktivan, a svoje slobodne trenutke provodi vodeći vrlo aktivnu Facebook stranicu Heroji Vukovara, nazvanu po istoimenom, uspješnom serijalu u kojem je sudjelovao.

Damir Markuš autor je knjige “58” HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca”, a svoju spisateljsku potrebu objasnio je riječima “ako se ne zapiše, kao da se nije dogodili”. Isto tako, uz Damira Plavšića, koautor je glazbeno scenske predstave “Bitka za Vukovar” koju je pogledalo više od sto tisuća ljudi.

Osim svega navedenog, današnji slavljenik strastveni je pripadnik BBB-a s kojima se u Petrinju uputio odmah nakon potresa gdje je mjesecima pomagao.