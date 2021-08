‘KOGA VI SRAMOTITE? VI STE BUDALE, KU**EVI RATNICI!’ Gotovina zbog kaosa u Kninu ponizio generale

Autor: S.V.

Petar Malbaša, ratni snimatelj koji i danas raspolaže sjajnom kolekcijom zapisa iz Domovinskog rata, ujedno je i čovjek koji je ovjekovječio “olujni trenutak” koji se dogodio 6. kolovoza 1995., samo dan nakon oslobađanja Knina.

Toga dana je, naime, general Ante Gotovina “doveo u red” hrvatske generale koji su na lovorikama pobjede u Kninu posve zanemarili svoje dužnosti i dopustili “raspašoj” u gradu.

Damir Krstičević, Ivan Korade, generali Rahim Ademi, Ljubo Ćesić Rojs i Miljenko Crnjac samo su neki od mnogih koji su sagnuli glavu i šutke odslušali lekciju o vojničkom ponašanju koje se, nakon oslobođenja Knina, Gotovini nimalo nije svidjelo.

“Totalni kaos! Vi ste kao razmažena dica!”

“Totalni kaos! Operacija je izvedena uredno i na najvišoj razini, a poslije bitke – kaos! Kao razmažena dica, bez ikakve odgovornosti! Je li kontaktiran župan, zatraženi vatrogasci, civilna zaštita? Gdje nam je križ? Jedan križ je teško naći! Jedan križ! Škoriću, di je križ!?”, a kada je dobio odgovor “Nismo ga našli, gospodine generale!”, Gotovina nastavlja: “Pa da si stao u Sinj fratrima i zamolio, oni bi ti dali deset! To je zato što ste budaletine! Zato što ste nesposobni! A sposobni ste da balite na kamere, da se slikate, to jeste sposobni! Jedan križ niste sposobni naći! A da ne govorim ono što se vidi u gradu – to je sramota! Barbari, vandali rade ovako, oni koji su plaćeni i ratuju po ratnom plijenu!”, grmio je Gotovina na kaos koji je zavladao nakon osvajanja Knina.

“Imate pet sati da uredite grad!”

“Koga vi sramotite!? Sami sebe i one kojima zapovijedate i za koje odgovarate!”, rekao je Gotovina, a onda se još žešće obrušio na časnike:

“Ako ne znate raditi zadatak za koji vas nitko nije vukao za kosu, izvolite ući u bitku i pješadiju! Reći ćete, bio sam u ratu! Ku**evi ste vi ratnici! Svaki dan je novo dokazivanje za ratnika!”

“Za ovaj sad nered koji je ovdje vi ste najodgovorniji. Imamo vremena pet sati da grad bude uredan i da ima sve ono što je potrebno da dočeka hrvatsku vlast”, poručio im je na kraju.