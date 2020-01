Kiowe nemaju opremu za let iznad mora. Je li ministar Krstičević znao za taj rizik?

Autor: Dnevno

U padu vojnog helikoptera Kiowa Warrior MORH-a u more između Zlarina i Zablaća kod Šibenika, poginuo je pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, priopćilo je danas Ministarstvo obrane. Operativno dežurstvo policije dojavu o padu helikoptera zaprimilo je u 11 sati i 6 minuta, a spasioci su oko podne izvukli tijelo poginulog iz mora kod Zablaća. U helikopteru Kiowa Warrior bila su dva člana posade.

Za drugim članom posade pokrenuta je intenzivna akcija traganja i spašavanja u koju su uključeni helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Obalna straža Hrvatske ratne mornarice kao i operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova te spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik, priopćeno je iz MORH-a.

Danas je na konferenciji za medije rečeno kako je helikopter letio u pratnji, kako je bio na vrlo maloj visini od mora kada je došlo do udara helikoptera o more, no ministar Damir Krstičević kazao je kako se zadaća izvršavala točno onako kako je bila planirana, te kako još nisu istražili zbog čega je došlo do ovog nesretnog slučaja, pri čemu je jedan član posade, usprkos pokušaju reanimacije, izgubio život, dok se za drugim još uvijek traga. Riječ je o iskusnim pilotima, napomenuo je ministar.

Jesu li eskadrila Kiowa Warrior pogodna za let iznad mora?

Za eskadrilu Kiowa Warriora, čiji se helikopter s dva člana posade srušio danas kod Zlarina, nije nabavljena oprema za slijetanje i plutanje na moru. Riječ je o tzv. skijama, koje inače imaju svi MUP-ovi helikopteri. Kako doznaje Index, Ministarstvo obrane nikad ih nije kupilo iako su bile naručene.

“To je zaključak do kojeg se dođe temeljem promatranja civilnih propisa. No, ovo je bila vojna letjelica, tako da ti propisi za njih ne vrijede. Vojne letjelice i vojni letovi mogu podrazumijevati razine rizika koje bi u civilnoj sferi bile zabranjene. Nažalost, ta se razlika posebno vidi kod letenja nam morem, lakim jednomotornim helikopterima u kojima nema baš ni mjesta za opsežnije komplete civilne sigurnosne opreme”, ispričao je za Morski.hr vojni analitičar Igor Tabak koji se prisjeća upravo ove teme koju je njegov časopis Obris.org obradio još 2016. godine.

U intervju sa sadašnjim zapovjednikom HRZ-a, brigadnim generalom Michaelom Križancem, tada jednim od čelnih ljudi zaduženih za nabavu helikoptera OH-58D, postavljeno je pitanje upravo za problem jednomotornog helikoptera pri mogućim rizičnim letovima, kao što je let nad morem. Proteklih godina mogli su se vidjeti helikopteri OH-58D kako lete nad morem, primjerice prošle godine u Splitu pri odlasku s TT zbora na Rivi, pri čemu su se pojedini stručnjaci hvatali za glavu. No u intervjuu iz 2016. godine general Križanec je za Obris odgovorio kako su civilni propisi i vojni zadaci dvije sasvim različite stvari.

EU zadnjih godina inzistira na 2 motora za let iznad urbanog prostora, dok je ovdje bila riječ o jednomotornom helikopteru.

“Risk assessment se provodi i provodit će se i nema nikakve zapreke da netko ne odluči poslati jednomotorni helikopter na otvoreno more, naravno, ako ono što ćemo time dobiti nadilazi rizik. Naravno, neće ići sam i imat će nekakvu potporu ili će imati pratitelja. Posao vojnih pilota se ne može i ne smije izjednačavati s poslovima civilnih pilota. Razumijem da netko tko komercijalno vozi putnike mora imati 2 motora, mora imati nekakvu opremu u slučaju pada na vodenu površinu – to mi je jasno, ali mi radimo drukčiji posao, koji uključuje i zahtjevnije zadaće”, ispričao je svojevremeno brigadni general Michael Križanac za Obris.

Helikopteri OH-58D Kiowa Warrior, ušli su u sastav Eskadrile helikoptera 93. zrakoplovne baze 2016. godine, iz projekta opremanja Oružanih snaga RH izvidničko-borbenim helikopterima kroz potporu Vlade i Oružanih snaga Sjedinjenih američkih država. Proizvedeni su u razdoblju od 2010. do 2012., a u operativnu upotrebu uvedeni su između 2012. i 2015. godine. U sastav HRZ i PZO-a došli su sa standardnim kompletom naoružanja, optičko-elektroničkim senzorima te radio komunikacijskom i navigacijskom opremom.

“Obojica pilota bili su iskusni i imali su trenažni let. Mlađi pilot je prije pet godina bio najbolji pilot u generaciji”, neslužbeno su za Večernji rekli u Zemuniku uoči konferencije za novinare. Također neslužbeno se doznaje da je drugi pilot bio voditelj školovanja stranih pilota prije nekoliko godina. Večernji doznaje i kako je jedan od pilota sin poginulog hrvatskog branitelja te da je pilot iz drugog helikoptera posvjedočio sljedeće: “Odjednom su udarili u more i potonuli.”

Ukoliko se pokaže kako ovi helikopteri nisu iz sigurnosnih razlika, odnosno velikog rizika smjeli letjeti iznad mora bez potrebne opreme, pitanje je tko će snositi odgovornost za ovaj tragičan događaj i je li ministar Krstičević uopće bio svjestan rizika u koje je poslao pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva?