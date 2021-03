KĆI UHIĆENOG ‘MARTIĆEVCA’: ‘Moj otac nije ubio tu obitelj. I on želi da se pronađu ubojice’

Autor: Snježana Vučković

Po potjernici Interpola u Zagrebu, u Njemačkoj je zbog sumnje na ratni zločin nedavno uhićen Savo Grnović (65), Srbin sa Banovine koji je nakon Oluje završio u Srbiji, a nakon toga život s obitelji nastavio na Islandu.

Sumnjiči se za ubojstvo obitelji

Grnović se zajedno sa još jednim pripadnikom Milicije SAO Krajine sumnjiči za ubojstvo četveročlane obitelji Kozbašić u Petrinji 1991, no njegova kćer Nikolina za Večernje Novosti kazala je kako nema niti jednog dokaza da je njezin otac to učinio, te da on sam priželjkuje što skorije uhićenje monstruma koji su mučki ubili Milana (39), njegovu suprugu Gordanu (37) i njihovu djecu od osam i 13 godina.

“Nije mogao doći k sebi kada je 2018. obaviješten o optužnici. Prije toga ga nikada nitko nije povezivao s tim slučajem. U vrijeme kada se dogodio taj zločin, on je bio u Vojnoj bolnici u kasarni u Petrinji, slomljene noge i u gipsu, hodajući na štakama. Poslije 27 godina, Županijski sud u Zagrebu ga je optužio za nešto čemu nije bio ni blizu i za što je samo čuo za vrijeme ratnih zbivanja u Petrinji”, kazala je kći optuženog.

Na ovo uhićenje je reagirao i Grnovićev odvjetnik:

“Republika Srbija mora urgirati pred nadležnim organima Njemačke, pojasniti stanje stvari i priloži dokumentaciju kojom potkrepljuje uredno postupanje Save Grnovića pred Odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i tako spriječi njegovo izručenje Hrvatskoj”, poručio je odvjetnik Marko Pušica.