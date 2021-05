KĆI PREMINULOG LOGORAŠA: Vukovarku čeka transplatacija oba bubrega i jetre. Ne vidi izlaz.

Autor: Snježana Vučković

Nikolina Todorić (32) iz Vukovara jedno je od devetero djece rođenih u braku njezine majke Ljiljane i oca hrvatskog branitelja koji je nakon rata i zatočeništva u logoru, prije 13 godina preminuo od sračnog udara. Njezina majka ostala je sama s devetero djece, suprugovom mirovinom i blokiranim računom. Jedino veselje bio joj je Nikolinin brak i osnivanje vlastite obitelji, pa je tako majka Ljiljana svoju kćer ispratila u novi život, ostavši u svom domu zajedno sa ostalih osmero djece, od kojih je najmlađe staro 14 godina…

Ipak, Nikolini se životne karte nisu najbolje posložile. O njezinoj sudbini doznali smo od vukovarskog branitelja i humanitarca Predraga Mišića koji, kaže, ne može gledati ovakvu patnju.

Presađena jetra otkazuje…

“Nikolinu je snašla teška bolest i to je u Božjim i liječničkim rukama. Ono što mi, kao ljudi možemo, jest pomoći im da lakše podnesu financijski teret koji zbog Nikolinine dijagnoze cijeloj obitelji postaje preteško breme”, kaže Mišić, glavni pokretač inicijative oko pomoći za mladu vukovarsku majku kojoj je prije deset godina transplatirana jetru. No, sada je izvjesno kako će Nikolina na transplataciju jetre morati opet , ali ne samo to. Oba bubrega će također, po svemu sudeći, također biti transplatirana.

Njezina majka Ljiljana Opravić je očajna i o Nikolini priča kroz plač:

“Koža joj je potpuno žuta, bezvoljna je… Opet je osuđena na zahtjevne i riskantne operacije sa tko zna kakvim ishodom, a ima troje djece. Uz sve to, financijski je jako iscrpljujuće. Ja joj teško mogu pomoći jer mirovinom pokojnog supruga skrbim o osmero njezinih sestara i braće, a i račun mi je blokiran”, kaže Nikolinina majka i opisuje kako se stanje njezine kćeri pogoršalo nakon rođenja drugog djeteta:

“Vidljivo je pobolijevala, ciroza je napredovala. Sve se dodatno pogoršalo nakon što je rodila treće dijete. Uz jetru, sada su joj oboljeli i bubrezi”, kaže nam mama Ljiljana.

Nikolinin suprug Dragan teško gleda kako njegova mlada supruga i majka njegove djece iz dana u dan – vene:

Suprug daje svoj bubreg

“Nakupila joj se voda u tijelu, krvne žile su joj proširene, krvni nalazi su katastrofa, o jetrenim da i ne govorim… Polovica jetre koja joj je transplatirana sada je pod plikovima, pa će ponovno trebati presađivanje. Obzirom da su i bubrezi za transplataciju, ja sam ponudio svoj jedan, to je jedino što mogu učiniti za nju. No, liječnici su savjetovali da bi jetra i bubrezi trebali biti od jednog donora”, kaže Nikolinin suprug koji obitelj prehranjuje vozeći taksi.









“Nismo nikada bili od onih obitelji koji traže pomoć, sa svim problemima se borimo sami. Ali Nikolina je sada na posebnoj prehrani i često putujemo za Zagreb na kontrole. Prošli mjesec smo bili tri puta i bez minimalno 800 kuna troškova ne možemo proći. U samo ta tri odlaska smo praktički potrošili plaću, a gdje je sve ostalo, lijekovi, prehrana, djeca… “

Nikolinin suprug Dragan napominje kako je ona nakon prve transplatacije procijenjena radno nesposobnom i da zbog 100%-tnog tjelesnog oštećenja od države dobiva 1.600 kuna mirovine.

“To jednostavno nije dosta za pokrivanje svega što nam treba za njezino ozdravljenje”, zaključuje požrtvovni suprug koji za spas supruge daje jedino što može: svoju plaću i bubreg…

Svi oni koji su zainteresirani pomoći mladoj, vukovarskoj obitelji mogu to učiniti uplatom na HPB račun:









Dragan Todorić, HR9123900013500032840