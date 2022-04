‘KATASTROFALNA IDEJA! TOMO VIŠE NEĆE IMATI VREMENA ZA NAS’: Branitelji nisu za spajanje ministarstva branitelja i MORH-a

Autor: Snježana Vučković

Najava kadrovske rekonstrukcije Vlade ponovno je protresla stranačke protivnike iz oporbenih redova koji smatraju da bi bilo kakve “premještaljke” aktualnih ministara bile posve beskorisne, te da su novi izbor jedino rješenje.

O ideji spajanja ministarstava obrane i ministarstva branitelja koje bi postalo jedinstven, zajednički resor predvođen ministrom Tomom Medvedom, također se vode koplja.

Osobito među hrvatskim braniteljima koji smatraju da će se njihov dosadašnji resor “utopiti” u moru zadaća koje se rješavaju unutar MORH-a.

Sačić: “Ovako se pokazuje prezir prema braniteljima”

Željko Sačić, general HV-a i član Hrvatskih suverenista smatra da je spajanje ovih dvaju ministarstava “katastrofalna ideja”.

“Tome se pribjegava isključivo radi dugoročnog zbrinjavanja ministra Tome Medveda i komocije premijera Andreja Plenkovića”, oštar je i izravan Željko Sačić.

“Na taj način se degradira ionako loše stanje u resoru hrvatskih branitelja u vrijeme kada imamo važne projekte u tom resoru i kada se svaki dan povećava broj branitelja. Svesti to na jedan odjel u MORH-u doista je neshvatljivo i pokazuje prezir prema hrvatskim braniteljima. To je nedopustivo i mi ćemo poduzeti sve, pa ako treba i prosvjede, da damo do znanja da je to loša odluka,” ponovio nam je Sačić javno izrečen stav pred Saborom.

Branitelji: “Nastat će kaos, Tomo više neće imati vremena za nas”

Niti Ivica Šafarić ne misli da je vrijeme za “uguravanje” velikog ministarstva branitelja pod skute MORH-a.

“Jednostavno je prerano za to. Pred ministarstvom branitelja je još puno neriješenih problema poput potrage za nestalima u Domovinskom ratu, kao i brojno rješavanje statusa hrvatskih branitelja”, smatra ovaj veteran Domovinskog rata i predsjednik Udruge Crne mambe.

“Ako se ta dva ministarstva spoje, nastat će opći kaos. Za sada imamo jako dobra iskustva sa sadašnjim ministarstvom branitelja iz kojeg se odmah reagiralo kada je bila pitanja neka situacija na terenu. Tomini ljudi su nam uvijek na raspolaganju, barem kada je u pitanju odnos sa nama braniteljima iz Petrinje. Spoje li se, znam da više neće moći biti tako”, kaže Ivo Vranić, branitelj s Banovine i predsjednik Inicijative branitelja Petrinje.

Uspjesi Tome Medveda

Aktualni potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, od dana preuzimanja ovoga resora ostvario je sve zacrtane projekte, inicirao neke izmjene zakona o braniteljima koje su se za njih pokazale dobrima, donio zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata, a također je pokazao i pokazao sjajne rezultate u rješavanju potrage za nestalima u Domovinskom ratu.

Ono čega se branitelji sada najviše pribojavaju jest, hoće li im se u tolikoj mjeri moći posvetiti preuzme li i MORH o kojoj se mogućnosti na veliko nagađa. Kako je zamišljen taj dio rekonstrukcije Vlade, hoće li do objedinjenja ova dva velika i zahtjevna ministarstva uopće doći, te hoće li uistinu Tomo Medved postati vodeći čovjek oba resora, doznat će se u danima koji slijede.