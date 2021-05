‘KAO DA SAM LEBDIO’: Na prvom postrojavanju od Tuđmana primio stijeg. Evo što mu je predsjednik tada rekao!

Autor: S.V.

Protekloga dana kao i cijeloga tjedna u kojem je obilježavana 30. obljetnica Oružanih snaga i Hrvatske vojske, stanovnici naše zemlje kroz različite medijske formate imali su priliku vidjeti kako je, gdje i zašto došlo do prvog ustroja.

Mnogi ipak ne mogu znati kako se 30. svibnja 1991. osjećao Andrija Andabak koji je primio stijeg iz ruku prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

“Te riječi pamtit ću do kraja života”

“Sjećam se toga kao danas. Ponosan sam na taj trenutak kad sam stao ispred prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i iz njegovih ruku preuzeo stijeg za 1. gardijsku brigadu. Samo mi je rekao: ‘Nosite ponosno i slavno stijeg kao pripadnici 1. gardijske brigade’. Te riječi pamtit ću do kraja života. Čast i ponos naviru u mene kad se sjetim toga. Ja sam se osjećao kao da sam lebdio. Ma srce mi je kao Sljeme veliko bilo na tom postrojavanju”, prisjetio se brigadir HV-a.

Toga dana u Kranjčevićevoj ulici na stadionu NK Zagreb prisegnulo je 720 gardista, a održan je i svečani mimohod vojske koja se tada nazivala Zbor narodne garde, podsjeća Domovinskirat. Na stadion su uoči svečanosti najprije došli sinjski alkari, potom je ušao predsjednik Franjo Tuđman, a zatim pripadnici Predsjedničke počasne garde. Slijedio je dolazak Združenih odreda MUP-a, a onda uz koračnicu i devet odreda tek nastalog Zbora narodne garde.

Nakon toga, Andabak je preuzeo stijeg.

“Dok sam živ neću zaboraviti to rukovanje… To čvrsto rukovanje. Ponosno sam podigao zastavu i otišao do svog ešalona. Ta zastava se sada nalazi u Spomen sobi poginulim Tigrovima”, ponosno je rekao Andabak.