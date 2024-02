Kalinić ogorčen na vladajuće zbog vojnog roka: ‘Ne očekujete valjda da će mladi ginuti za to?’

Od 1. siječnja iduće godine, oko 17.000 mladića koji će postati punoljetni moglo bi krenuti na obveznu tromjesečnu vojnu obuku, na kojoj bi trebali naučiti osnove vojničkog života poput rukovanja oružjem, uz plaćanje i upis radnog staža u radnu knjižicu.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ovaj će tjedan od načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Roberta Hranja dobiti tri modela razrade obveznog vojnog roka, a odluka o ovom pitanju bit će politički donesena na razini Vlade i s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Ministarstvo obrane pripremit će svoj prijedlog, nakon čega će Vlada i Predsjedništvo odlučiti o provedbi. Bez podrške Vlade, naglašavaju iz MORH-a, ovaj plan neće biti ostvariv.

Predsjednik Milanović u nedjelju je komentirao uvođenje vojnog roka: ‘Bio je ovdje ministar, koji je došao s nalogom premijera sad pred izbore, dobro da nije došao s nekim glupljim nalogom”, rekao je Milanović pa dodao: “Potrebno je jačanje profesionalne vojske. Sad vojni rok. Dobro. Ne ulazim u te priče da bi bilo dobro odgojno da se mlade muškarce makne od matere, to su gluposti. Nije moguće. Imamo Ustav. Prigovor savjesti, savjest mi priječi, doviđenja’.

Kalinić: Kao da pričamo o vojsci Austro-Ugarske

Ipak, čini se da je Anušić ustrajan u svojem planu da ideju o uspostavi vojnog roka provede u realizaciju. Tako je nedavno procurila informacija kako se, sukladno njegovim najavama, radi na povećanju naknade za ročnike, kao i uvođenje radnog staža. Razmišlja se i o uvođenju naknade od 700 eura mjesečno, iako izvori ne specifiraju radi li se o bruto ili neto naknadi.

Kako nam govori Pavle Kalinić, bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, sva ova velebna planiranja zapravo su uzaludna ako Hrvatska u trećem desetljeću 21. stoljeća i dalje nema primjerenu Strategiju nacionalne sigurnosti.

“Ako nacija želi imati državu, jedan od ključnih elemenata je da ima vojsku, a kako bi Hrvatska htjela biti prava država, prvi preduvjet bio bi ima kvalitetnu Strategiju nacionalne sigurnosti. Tek kada bi se ona napisala iz nje bi se vidjelo kakav je tip služenja vojnog roka potreban Hrvatskoj”, rekao je Kalinić za Dnevno.hr i nadodao: ‘Vidio sam u medijima da se spominjalo da će ti mladi pješačiti, da će biti bez laptopa i interneta… To je kao da pričamo o vojsci Austro-Ugarske. U ratu u Ukrajini vidimo koliko znači suvremena tehnologija, a ovdje se govori kao da se želi da netko ide na fitness ili u teretanu. To da netko čuva zapaljenu zgradu ili sjedi prekrštenih ruku dok čeka da mu završi vojni rok, to nema smisla’.

‘Zbog vojnog roka ne smije se izgubiti akademska godina’

Govoreći o Strategiji nacionalne sigurnosti, Kalinić je rekao da ona mora biti osnova za preciziranje pitanja “kako mora izgledati vojni rok za one koji bi bili redovni vojnici?”









“Na osnovu toga bi se odredilo koliko bi bilo njegovo trajanje, a morao bi biti složen tako da oni koji nakon srednje škole idu na fakultet ne gube godinu. To znači da bi trebalo doći do promjena u terminima, jer se nikako ne smije dogoditi da netko izgubi akademsku godinu zbog služenja vojnog roka”, rekao je Kalinić.

Kao što je i sam Anušić rekao, a Milanović potvrdio, postoji i veoma legitimno pitanje priziva savjesti. Naime, Sabor je još u listopadu 2007. zamrznuo obavezno služenje vojnog roka. U Odluci o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka se navodi: “Početkom siječnja 2007. provedeno je upisivanje novaka u vojnu evidenciju te je upisano ukupno 25.130 novaka. Upućivanje novaka na služenje vojnog roka provodi se u četiri uputna roka, a u 2007. godini planirano je na služenje vojnog roka uputiti ukupno 4.000 novaka, a do sada je na služenje vojnog roka upućeno ukupno 2.051 novak. Razlog nepotpune realizacije plana uputa novaka na služenje vojnog roka je smanjenje broja novaka slobodnih na upućivanje na služenje vojnog roka uslijed podnijetih zahtjeva za civilnu službu”.

Zbog priziva savjesti Anušić će poraditi na motivaciji, ali Kalinić nije optimist

“Svrha vojnog roka trebala bi biti da, jednom kada ga mladi ljudi odsluže, mogu biti pripadnici civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda poput požara, poplava i potresa, pa da mogu pomoći sebi i ljudima oko sebe”, rekao je Kalinić.

Dakle, postavlja se pitanje kako će Anušić “poraditi na motivaciji” mladih osoba po pitanju služenja vojnog roka. Za sada je poznato kako se planira uvođenje radnog staža, novčane naknade, pa čak i dopust od pet dana. No, hoće li to biti dovoljno da bi se motivirala masa nezainteresiranih mladih osoba kojima su vojska i služenje vojnog roka potpuno strani pojam? Kalinić smatra da neće, jer Hrvatska ne rješava osnovni problem korupcije.

“Hrvatsko društvo je kapilarno korumpirano i to je broj jedan. Ne očekujete valjda da će mlada generacija ići ginuti i tući se za ono što je opljačkano? Tko će se boriti za INA-u kada znamo da nije naša i kako je izgledala pretvorba. Ista situacija sa Plivom, s vilama na Tuškancu, brodogradilištima… pa zašto bi hrvatska mladež ginula za to? Dakle, prvo bi trebalo imati kvalitetnu Strategiju nacionalne sigurnosti, a onda sankcionirati pljačku koja se ovdje kolokvijalno nazvala ‘pretvorbom’ i ‘privatizacijom’. To se na žalost, u Hrvatskoj nikada neće dogoditi. Ljudi su ’91. išli u rat jer su vjerovali da se bore za pravu stvar. Za što bi se sada borili?”, rekao je Kalinić.