KAKVA VOJNIČINA! Gotovina generalima u Oluji: ‘Kur*evi ste vi ratnici, vi ste nesposobne budaletine!’

Autor: S.V.

General Ante Gotovina je jedan od onih koji su zbog zapovjedne odgovornosti za zločine u Oluji dobar dio života potratili u ćeliji haškog zatvora. Potratili je pravi izraz jer je Gotovina, baš kao i Mladen Markač, nakon niza godina provedenih u tamnici – proglašen nevinim.

Koliko je Gotovina bio „neodgovoran” i koliko je bio razapet između ostvarenja vojnih ciljeva i obavljanja svih ostalih dužnosti, pa i civilnih, svjedoči video zapis koji je kamerom ovjekovječio sjajni Petar Malbaša.

Odmah po oslobođenju Knina, 06. kolovoza 1995., u sobi za sastanke na kninskoj tvrđavi Gotovina je oko sebe skupio sve generale, zapovjednike i časnike te im održao brifing za pamćenje. Damir Krstičević, Ivan Korade, generali Rahim Ademi, Ljubo Ćesić-Rojs i Miljenko Crnjac, samo su jedni od mnogih koji su sagnuli glavu i šutke odslušali lekciju o vojničkom ponašanju koje se, nakon oslobođenja Knina, Gotovini nije niti malo sviđalo:

“Totalni kaos! Operacija je izvedena uredno i na najvišoj razini, a poslije bitke – kaos! Kao razmažena dica, bez ikakve odgovornosti! Je li kontaktiran župan, zatraženi vatrogasci, civilna zaštita? Gdje nam je križ? Jedan križ je teško naći! Jedan križ! Škoriću, di je križ!?”, a kada dobije odgovor “Nismo ga našli gospodine generale!”, Gotovina nastavlja: “Pa da si stao u Sinj fratrima i zamolio, oni bi ti dali deset! To je zato što ste budaletine! Zato što ste nesposobni! A sposobni ste da balite na kamere, da se slikate, to jeste sposobni! Jedan križ niste sposobni naći! A da ne govorim ono što se vidi u gradu – to je sramota! Barbari, vandali rade ovako, oni koji su plaćeni i ratuju po ratnom plijenu!”, grmio je Gotovina na kaos koji je zavlado po osvajanju Knina.

“Koga vi sramotite!? Sami sebe i one kojima zapovijedate i za koje odgovarate!”, pita Gotovina a onda se obrušava na časnike:

“Ako ne znate raditi zadatak za koju vas nitko nije vukao za kosu, izvolite ući u bitku i pješadiju! Reći ćete, bio sam u ratu! Kurčev ste rat vi bili! Svaki dan je novo dokazivanje za ratnika!”, posebno se obrušio na okupljene časnike.

“Za ovaj sad nered koji je ovdje vi ste najodgovorniji ljudi za to. Imamo vremena pet sati da grad bude uredan i da ima sve ono što je potrebno da dočeka hrvatsku vlast”, kazao im je pred kraj.