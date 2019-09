Kako se Plenković odrekao Tuđmana? Pravnik objasnio pozadinu

Pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević osvrnuo se na Spomenik domovini, za čije su se podizanje u Zagrebu odlučili premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

”Iako Zagreb već ima Oltar domovine na Medvedgradu, Milan Bandić i Andrej Plenković odlučili su da moramo imati i Spomenik domovini. Polaganjem kamena temeljca, u ponedjeljak ujutro počela je gradnja Spomenika domovini, vrijednog gotovo 35 milijuna kuna. Autor projekta je arhitekt Nenad Fabijanić, a gradnji spomenika na livadi između Gradske uprave i dvorane Lisinski, odnosno, nasuprot spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, nazočili su gradonačelnik Milan Bandić te predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković.

Gradonačelnik Milan Bandić i predsjednik Vlade Andrej Plenković, očekivano, sretni su zbog početka gradnje Spomenika domovini. Bit će to spomenik za cijelu povijest, mjesto hrvatskog identiteta, temeljeno na patnji i stradanjima, rekao je Bandić prilikom polaganja kamena temeljca. Plenković je, pak, dodao da je ta lokacija idealna za jedan ovakav spomenik, osobito zato što se nalazi preko puta spomenika Franji Tuđmanu.

Jesu li Andrej Plenković i Milan Bandić zaboravili da imamo Oltar domovine!?

Podsjetimo se, Oltar domovine spomenik je svim palima u Domovinskom ratu. Spomenik je rad kipara Kuzme Kovačića, a nalazi se ispred južnog bedema na zagrebačkom Medvedgradu. Oltar domovine otvorio je na Dan državnosti ,30. svibnja 1994., predsjednik Franjo Tuđman kao mjesto na kojemu će svi moći odati poštovanje hrvatskoj domovini.





Spomen-obilježje tvore kamene kocke od različitih vrsta kamena i nejednake visine te šest staklenih plavih ploča, koje kao da su se po zemlji posložile u hrvatski grb. Na kamenim kockama isklesani su hrvatski motivi iz vremena kneza Branimira, Veliki križ te stihovi hrvatske himne. Oko spomenika i na njemu položeno je 29 staklenih plavih i bijelih ‘kapi’. Kameni blokovi skulpture izgrađeni su od kamena iz svih hrvatskih županija. U sredini se nalazi ‘vječna vatra’.

Predsjednik Franjo Tuđman je 1. studenoga 1999. godine, uz dan Svih svetih, pohodio Oltar domovine na Medvedgradu, bio je to i njegov posljednji javni nastup prije smrti.

Oltar Domovine je 2000. godine, dolaskom na vlast koalicijske vlasti Ivice Račana i Dražena Budiše te izborom Stjepana Mesića za predsjednika Republike, stavljen izvan funkcije. Bila je to politika detuđmanizacije Hrvatske u kojoj su Mesić, Račan, Budiša i drugi mnoga dostignuća Tuđmanove vladavine sustavno omalovažavali. Upravo zbog toga su krenuli sa stavljanjem izvan funkcije Oltara domovine.

Politiku detuđmanizacije vrlo je zdušno nastavio Ivo Sanader i njegova Vlada, a očito je baštine Andrej Plenković i Milan Bandić.

Od 2000. godine funkcija Oltara domovine, kao mjesta odavanja počasti državi i narodu, nije potpuno vraćena. Nakon smrti predsjednika Tuđmana, odmah je krenula inicijativa da se napravi drugi spomenik. Krenulo je to od Vlade Ivice Račana, prihvatio je to i Ivo Sanader, a tim su putem išle i sve druge vlade nakon Račanove, odnosno, Sanaderove sve do Plenkovićeve Vlade.

Nakon 2000. spomenik je pretrpio oštećenja, a staklene ploče su popucale. Godine 2006. dovršena je prva faza obnove ugradnjom lijevanih staklenih elemenata.

Očito je politički razlog bio presudan za donošenje odluke osovine Plenković – Bandić za gradnju Spomenika domovini uz Oltar Domovine.

Spomenik domovini prvotno je trebao stajati 21 milijun kuna, ali kako se više može zaraditi na 35 milijuna nego na 21 milijun, odlučeno je da će spomenik na kraju stajati 35 milijuna. Zanimljivo je da će dio materijala za spomenik Domovini nabaviti izvan Domovine. Iz Češke stižu cigle, a specijalni polimeri iz Nizozemske, što je također primjereno za Domovinu.

Spomenik će graditi kum Milana Bandića, izvjesni Milan Penava, tj. njegova tvrtka Tigra. Stoga su i Milan Bandić i Andrej Plenković bili potpuno u pravu kad su na polaganju kamena temeljca rekli i da će ovo biti spomenik hrvatskog identiteta, običaja i kulture i sjajno obilježje grada Zagreba koji obilježava Milan Bandić.

Očito nam uz Oltar domovine nije trebao i Spomenik domovini koji Bandić i Plenković rade ‘sebi”’, konstatira Kovačević.