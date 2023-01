JURU SU ČETNICI SPALILI ISPRED KUĆE! Krvavo orgijanje okupatorskih primitivaca trajalo je danima: Mrcvarili su civile i starce, zločin nije zaboravljen

Autor: Dnevno.hr

Na današnji dan 1992. završilo je petodnevno gnjusno četničko orgijanje u okolici Slunja, počinjeno iz čiste mržnje lokalnih pobunjenih Srba prema hrvatskom stanovništvu Lađevca i Slunja. Život je izgubilo 53 Hrvata, uglavnom starijih civila, i to dva mjeseca nakon što su završile borbe za Slunj.

Grozomoran masakr trajao je od 16. do 21. siječnja 1992., a u krvavom pohodu spalili su i uništili su i crkvu u Lađevcu iz 1776., kao i sve katoličke crkve Slunjskog dekanata.

Tih dana četnici su ubili Anku Rupa rođena 1925. iz Čamerovca, Franju Šajfara rođenog 1935. iz Čamerovca, Josu Šajfara rođenog 1935. iz Čamerovca (ubijeni ili živi zapaljeni u kući), Radočaj Mile rođen 1920., njegova žena Bare r. 1924., njihov sin Ante rođen 1952., Radočaj Ive rođen 1930., njegova žena Roze rođena 1929., Potnar Zora rođena 1934., Radočaj Roza, Jure Valentić rođen 1943., ubijen i spaljen kod svoje kuće, piše Braniteljski portal.





A pravda još uvijek do kraja nije zadovoljena.

Na Županijskom sudu u Karlovcu za devet je žrtava 1999. godine donesena presuda, a optuženici Slavko Orlić, Nikola Dražić i Dragan Magdić u odsutnosti su proglašeni krivima što su u siječnju 1992. godine kao pripadnici III. bataljona 3. Kordunaške brigade vojske tzv. SAO Krajine, u Lađevačkom Selištu, Općina Slunj, palili kuće i gospodarske objekte te ubili devet civilnih osoba hrvatske nacionalnosti.

Inače, od 1991. do 1995. u slunjskom kraju je ubijeno 297 osoba. Od tog broja 70 je žena starije životne dobi, jedna trudnica, jedna djevojka i tri djevojčice. Starijih muškaraca je ubijeno 99 plus jedno muško dijete (6 mjeseci). To je ukupno 175 žrtava koje čine žene, starci i djeca. U ove žrtve se ne ubrajaju 52 osobe ubijene u obližnjem Saborskom.