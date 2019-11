JOSIĆ ODBRUSIO PUPOVCU: ‘Izjednačava žrtvu i agresora! Relativizira zločin’

Savjetnik vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave za braniteljska pitanja Tomislav Josić, izjavio je da s tugom i ponosom na današnji dan u mislima ima sve koji su u Vukovaru dali živote za domovinu. ”Često se pitam je li Hrvatska onakva kakvu su oni sanjali”, izjavio je Josić dodajući da smatra da nije i da se mnogo toga treba promijeniti, a na živima je da to naprave. Odgovarajući na novinarski upit o tome jesu li izjave šefa SDSS-a Milorada Pupovca, kao i njegov posjet tom gradu, pokušaj relativizacije i izjednačavanja agresora i žrtve Josić je poručio da je to pametan politički potez. No, on baš relativizira.

”Znači da pokušava izjednačiti agresora i žrtvu, iako svatko tko oda počast žrtvama zaslužuje poštovanje”, poručio je Josić.