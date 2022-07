JOŠ JEDAN ‘FIĆEK’ BIO JE ‘STRAH I TREPET’ U RATU! U operaciji ‘Papuk’ bio je zvijezda bojišnice

Autor: Snježana Vučković

Da su legendarni “fićeki” bili itekako zastupljeni u obrani Hrvatske, doznali smo u jednim od naših razgovora sa njemačkim dragovoljcem koji je kao stranac stupio u obranu naše zemlje, a dobar dio je odratovao i u BiH.

Michael Misch za naš se portal često prisjeća neobičnih detalja “s prve crte”, pri čemu je, kaže, Fiat 500 često igrao jednu od glavnih uloga.

Fićo “glumio” tenk

Prvom prigodom doznali smo o kamufliranom fićeku koji je imao zadatak psihološki djelovati na srpske tenkovi koji su bili konstantna prijetnja selu Gornje Mekušje. U tom trenutku, ispričao je, HV nije imala dovoljno opreme da zaštiti selo i zaustavi ovu vrstu opasnosti, ugrožavajući crtu obrane, pa se Misch nečemu dosjetio:





… a na Papuku u izravnoj borbi

“Do tada smo Fiću koristili za neke logističke stvari i već je na sebi imao kamuflažni dizajn. No, onda smo skinuli kompletan auspuh i tada je Fićo ispuštao užasno glasan zvuk, kao glavni borbeni tenk. Vozili smo ga noću po cijelom Mekušju i okolnim poljima. Zvučalo je kao da smo vozili nekoliko tenkova po svojoj obrambenoj liniji, čekajući da njihovi tenkovi napuste vojarnu. Od te noći srpski tenkovi više nisu izlazili iz vojarne, a život na prvoj liniji Gornjeg Mekušja postao je puno sigurniji.”

No, kaže naš sugovornik, to nije bila jedina prigoda za pretvaranje fićeka u “strah i trepet. Ovo malo, do zuba naoružano vozilo dobro je iskorišteno 1991. i 1992. u operaciji na Papuku u Brenešcima.