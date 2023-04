JEZIV IZVJEŠTAJ! Opći napad muslimana na Lašvansku dolinu: Puno zla u samo nekoliko sati

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Točno na današnji dan 15. travnja 1993. godine započeo je sveopći napad Armije BiH na Lašvansku dolinu. Ofenzivu Armije BiH na Središnju Bosnu najbolje ilustrira dnevni izvještaj Operativne zone HVO-a SB:

“U 5:45 muslimanske snage iz svog raspoloživog oružja napale su Vitez, pogođeni su zgrada Zapovjedništva OP SB, zgrade Općine i Pošta. U ranim jutarnjim satima izvršen jak topničko – pješadijski napad na Busovaču, u napadu sudjeluje šest muslimanskih brigada iz Zenice i Kaknja. U Zenici su napadnuti Čajdraš i Podbriježje, u 5:30 h počeo opći napad na sjedište HVO, a nad hrvatskim pučanstvom masakr.”

U nastavku jezivog izvještaja, kažu, počelo je granatiranje Kiseljaka:





Cijela strahota dogodila se u jednom danu, i to do podneva

“U Zenici se strijeljaju civili i vojnici ispred crkve u Čajdrašu, uhićeno 424 bojovnika HVO-a, zatočeni u KPD i Rudniku, u Travniku se puca po objektima u kojima je smješten HVO, u Kaknju muslimanske snage demolirale zgradu HVO-a, napadnute su sve crte obrane u Busovači, u Fojnici muslimanske snage su napale HVO-a, u zeničkom KPD-u 505 Hrvata zarobljeno, maltertira ih se i tuče, od takvog maltretiranja preminuo Slavko Miletić, predsjednik HDZ-a Zenica.”

Prema dokumentima, sve se to dogodilo u jedno danu i to do podneva. Iz Zenice je protjerano 15 tisuća Hrvata, a kroz 25 logora, od kojih su najzloglasniji bili “Muzička škola” i “KPD Zenica”, prošlo je 1 986 Hrvata.

Svirepo je ubijeno 48 civila, poginulo 78 vojnika HVO-a i ubijeno je šestoro djece, a nakon progona, brigade HVO-a Zenice, izbjegle su, uglavnom u Vitez, i nastavile braniti Lašvansku dolinu. Tog dana trajao je i napad na grad Vitez, kao i na Busovaču, dijelove Kaknja, Fojnice, Kiseljaka, uz neprekidno granatiranje Novog Travnika.