JEDNA ŽENA KRIVA ZA SVE POBIJENE U ŠKABRNJI? ‘Dosta mazanja očiju!’ Podignuta kaznena prijava za ovaj zločin

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Marko Miljanić, ratni zapovjednik obrane Škabrnje u Domovinskom ratu i Mladen Pavković, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata91. (UHBDR91.) podnijeli su Državnom odvjetništvu RH kaznenu prijavu protiv NN počinitelja zbog osnovane sumnje da su od rujna do studenoga 1991. i kasnije, ubili i to na najokrutnije načine više od 80 pripadnika Hrvatske vojske i civila u Škabrnji.

Predložili su Državnom odvjetništvu da poduzme sve zakonom predviđene radnje i da protiv zasad NN osumnjičenika pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenici bili proglašeni krivim i kažnjeni prema zakonu, a žrtvama nadoknađena materijalna šteta.

‘Dosta zamagljivanja, tražimo odgovorne za ovaj zločin’

Od ovog ratnog zločina prošlo je 32 godine, a pravda za počinjene zločine u Škabrnji, smatraju, još nije dočekana, baš kao ni izrečena konačna istina.





“Činjenica je da je zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog u Škabrnji 18. studenog 1991. Županiji sud u Zadru svojom presudom od 11.prosinca 1995. osudio 18 osoba, od toga 16 osoba na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, jednu osobu na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i jednu osobu na 10 godina zatvora. Ali, s obzirom da je svim optuženicima osim Jovanu Badžoki i Zorani Banić suđeno u odsutnosti (1994. i 1995.) i da do danas nisu privedeni pravdi, smatramo da je to bilo čisto ‘zamagljivanje’ i da netko i zbog toga treba odgovoran. Nema govora ni o minimalnom zadovoljenju pravde, jer kad bi primjerice i uhitili one koje su osudili, suđenje bi počelo ispočetka, pa tako u nedogled.”

Jedan od zloglasnih zapovjednika JNA u ovom kraju bio je i ratni zločinac Ratko Mladić, ali nikada nije bio optužen za zla koje je zajedno s pripadnicima ove postrojbe činio u škabrnjskom kraju:

“Vjerujemo da će se što prije pokrenuti istraga i pronaći i osuditi krivci za strašne zločine u Škabrnji i da se nevinim žrtvama neće ‘mazati oči’ s nekakvim presudama nakon kojih nitko od osuđenih ne završi ni dana na robiji.”

Svjedok o osuđenoj Banić: ‘Ja je tamo nisam vidio’

Na tom suđenju se svojedobno pojavio i Denis Gurlica koji se kao 15-godišnjak sakrio u podrum sa još četiri civila. Srpski vojnici su pobili sve osim njega, no on i danas tvrdi da su to bili njemu potpuno nepoznati ljudi, kao i četnik koji mu je držao nož pod vratom:

“Na sudu su me za jednog optuženog pitali nekoliko puta je li to on, no ja nisam mogao lagati. Tog čovjeka tada jednostavno nisam vidio u Škabrnji. Na kraju se dogodila bizarna situacija da su gotovo svu krivnju strovalili na Zoranu Banić koju također nisam vidio. No, ona im je bila dostupna…”, kaže nam Gurlica.

Tijekom Domovinskog rata u Škabrnji su ubijeni Miroslav (Jakov) Bašić, Zoran (Mile) Bašić, Rade (Grgo) Bilaver, Stanko (Stipe) Bilaver, Željko (Slavko) Bilaver, Vladimir (Franjo) Horvat, Jakov (Križan) Ivković, Nediljko (Andrija) Ivković, Šime (Ljubo) Ivković, Mile (Jure) Jurić, Nediljko (Ante) Jurić, Slavko (Joso) Miljanić, Zdenko (Joso) Modrić, Mile (Petar) Pavičić, Nediljko (Grgo)Pavičić, Perica(Ljubo) Gašpar, Ante (Ivan) Ražov, Marko (Grgo) Rogić, Milan (Petar) Rogić, Bude (Vice) Šegarić, Miljenko (Vice) Šegarić, Šime (Rade) Šegarić, Nediljko (Božo) Škara, Stanko (Stojan) Vicković, Ivan (Šime) Babić, Grgo (Tome) Bilaver, Luka (Martin) Bilaver, Marija (r.

Kardum) Bilaver, Peka (r. Tadić) Bilaver, Šime (Martin) Bilaver, Ana (r. Perajić) Brkić, Josipa (r. Butić) Brkić, Joso (Andrija) Brkić, Marija (r. Jurjević) Brkić, Ljubomir (Nikola) Ivković….









Tijekom velikosrpske agresije u Škabrnji nakon povratka u Škabrnju, u mninskim poljima smrtno su stradali Drago Bilaver, Nediljko Ivković, Ljubo Bilaver, Milovan Karlić, Milan Ivković i Ante Klarić.