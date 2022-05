JE LI U SLOVENIJI POČINJEN PRVI RATNI ZLOČIN? Pobili 18-godišnje vojnike JNA koji su im se predali

Ovih dana obilježena je obljetnica prosvjeda iz 1991. godine kada su se građani Splita pobunili protiv djelovanja JNA. Toga dana u metežu i naguravanju, poginuo je Sašo Gešovski (19), iz Makedonije koji je bio na redovnom služenju vojnog roka. Mladi Makedonac tako se upisao kao prva žrtva oružanih sukoba iz redova JNA, no pripadnici vojske bivše države smatraju se i prvim žrtvama ratnog zločina i to onog počinjenog u Sloveniji, samo mjesec dana nakon pogibije Gešovskog u Splitu.

U kratkom periodu 10-dnevnog rata u Sloveniji bilo je sumnje da su počinjeni ratni zločini, no to nikada nije dokazano niti su se ikada pokretali sudski procesi. Tako do danas pred slovenskim, ali niti međunarodnim sudom u Haagu, nitko nije odgovarao za zločin na graničnom prijelazu Holmec gdje su se sa bijelom plahtom u rukama pokušali predati 18-godišnji redovni vojnici JNA.

Ubili vojnike koji su se predali

Milan Kučan koji je 2003. godine pred Međunarodnom sudu za ratne zločine svjedočio protiv Miloševića nije očekivao da će tadašnji predsjednik Srbije Sloveniju optužiti za isto. Sudu je kao dokaz ponudio tzv. “bijelu knjigu” kao dokaz o zločinima slovenskih snaga. Kučan je “bijelu knjigu” odbacio kao “propagandnu brošuru” JNA, a raspravno vijeće taj dokument nije prihvatilo.

Unutar “bijele knjige” bio je dokumentiran slučaj na slovensko-austrijskom prijelazu Holmec koji je snimila austrijska televizija ORF. Na njemu su prikazani vojnici JNA koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući bijelu plahtu. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

Slučaj trojice mladih vojnika JNA svojedobno je “potegnula” ravnateljica Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan. Ona je prva osoba koja je na glas izgovorila da su pripadnici TO Slovenije počinili ratni zločin za koji je kazala da je to “prvi dokumentirani ratni zločin na području bivše Jugoslavije”. Nakon ove njezine izjave, slovensko je tužiteljstvo protiv nje pokrenulo sudski postupak.

Pucanje po ranjeniku

Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova, po pisanju Radio Slobodne Evrope, imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.









Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru.

“Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima”.

On je ostao trajni invalid, do sad nije uspio ostvariti nikakva prava jer se tretira kao “ničiji”, pa je preko hrvatskog Državnog odvjetništva odlučio tužiti slovensku državu.