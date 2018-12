JE LI OVO NAJIŠČEKIVANIJI FILM U HRVATSKOJ? Cure kadrovi sa snimanja ‘Šestog autobusa’, mučnog filma o Ovčari

Snimanje filma “Šesti autobus” u punom je zamahu. Nakon dosta neizvjesnosti i iščekivanja krenulo se u realizaciju jednog od najiščekivanijih filmova, barem što se Hrvata tiče.

Riječ je o ekranizaciji jedne od najtežih epizoda Domovinskog rata u kojoj je jedan od autobusa pun hrvatskih zarobljenika sa ostalih pet upućen na Ovčaru. O sudbini ljudi koji su tamo pogubljeni a zatim i većinom pronađeni u masovnim grobnicama, manje više je poznato. No, što se dogodilo sa šestim autobusom, ostala je nepoznanica…

Riječ je zapravo o istinitoj priči jedne djevojke koja traži svoga oca i prolazi kroz cijelu vukovarsku ratnu priču.

“Radnja filma odvija se 1991. s preskakanjem u 2007. godinu, na suđenje za Ovčaru. Ima i dokumentarne karakteristike s obzirom na to da koristimo i transkripte sa suđenja u Beogradu za zločin na Ovčari. Zove se „Šesti autobus“, a to je bio jedan od autobusa kojima su zarobljeni branitelji i ranjenici prevoženi do Ovčare. Za taj autobus ni danas se ne zna gdje je i gdje su pokopani ti ljudi. Otac naše glavne junakinje vjerojatno je bio u tom autobusu”, izjavio je svojedobno za medije producent filma Dominik Galić.