Je li helikopter zapeo za zipline, ostaje li Hranj? Banožić u velikom razgovoru otkrio dosta toga

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Ubrzo istječe mandat ravnatelju VSOA-e Ivici Kinderu, a dogovora s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko njegova nasljednika još nema.

Prijedlog je da Mijo Validžić bude novi ravnatelj VSOA-e, no iako Kinderu mandat istječe 10. srpnja, taj prijedlog nije potpisao predsjednik Milanović koji ravnatelja imenuje supotpisom s premijerom Andrejem Plenkovićem na prijedlog ministra obrane.

Hoćemo li do 10. srpnja imati novog ravnatelja, te hoće li produžiti mandat načelniku Glavnog stožera OS Robertu Hranju, za Media servis između ostaloga otkrio je ministar obrane Mario Banožić.





”Kandidat je odličan i pogotovo u ovim uvjetima okolnostima u kojima se VSOA-e trenutno nalazi. Siguran sam da će taj kandidat učiniti vrlo brzo sve poteze koji su potrebni da Agencija funkcionira na način koji je prije svega zakonit, na način koji ima svoje slabosti koje su se očito nakupile dugi niz godina”.

Milanović je učinio sve da napustim poziciju ministra

Na pitanje što Milanoviću smeta, njegov kandidat ili je opet u pitanju bitka na osobnoj razini s ministrom, Banožić je odgovorio kako on osobno nikada nije ni postavljao na osobnu razinu:

“Ovdje je riječ o predsjedniku, ja sam ministar obrane. Svatko od nas ima svoje zadaće i kao političari odlučili smo se na korak dalje. Milanovićeva odgovornost koja proizlazi iz Ustava je da imenuje ravnatelja Agencije i ja očekujem da će on to uistinu i učiniti. Osobna razina je stavljena u kontekstu medija, očito da se čovjek silno trudio se ove mjesece i godine da me medijskih kontaminira na način da napustim poziciju ministra, što nisam učinio. Izdržao sam sve medijske napada, izdržat ću ih još. Ono što je definitivno da ako Milanović ne potpiše imenovanje ravnatelja – slabi taj sustav. Ne smije dopusti tako nešto. Ja bih se složio da sam ponudio kandidata koji nije dobar. Nadam se da će kod njega razum prevladati, da će sa svojim savjetnicima sjesti i vidjeti da je nepotpisivanje ovako nečega do 10. srpnja prije svega problem za njega kao predsjednika države jer ima odgovornost prema građanima, ima odgovornost prema sustavu kojeg je preuzeo”.

Hranj ostaje na poziciji do kraja godine

Otvoreno je i pitanje što će biti s načelnikom Glavnog stožera OS Robertom Hranjem i hoće li mu Banožić ponovno produžiti mandat iako je prešao dobnu granicu za umirovljenje. Podsjetimo i da je Milanović ranije rekao da bi njegovo umirovljenje prije ožujka 2024. kada mu istječe mandat bio kriminal. Ministar nam je ekskluzivno otkrio:

”Hranj je i dalje načelnik Glavnog stožera i bit će sigurno do kraja godine”, kazao je ministar obrane.

“Ono što je ispred nas su izmjene Zakona kojeg smo izbrusili i pustit ćemo ga u proceduru gdje je prije svega moramo ukloniti zapreke koje su se događale dugi niz godina i koje su bile postavljene u biti na način da se smanji broj ljudi u sustavu Hrvatske vojske. Ono što želim učiniti s Hranjem je povećanje dobne granica za ostanak i razvoj unutar Hrvatske vojske’. Ono što mogu reći jest da obojica želimo raditi u interesu sustava”.









Bilo je govora i o prepucavanju Banožića i vlasnika Brodosplita Tomislava Debeljaka oko završetak projekta izgradnje četiri obalna ophodna broda koje je MORH naručio još 2014. godine. U cijelu priču se uključio i DORH, a u međuvremenu je Debeljak rekao da traži od MORH-a suglasnost za javnu objavu predmetne komunikacije jer tvrdi da ministar iznosi neistine oko toga da ne žele dostaviti izjavu o financijskim i tehničkim mogućnostima za isporuku brodova i da mu MORH duguje za prototip.:

Prijepori s Brodosplitom

“Klasifikacija ugovora koji su potpisani 2014. godine ne proizlazi iz volje ministra, nego iz jasne uredbe koja propisuje klasifikaciju takvih dokumenata. Dakle to što Debeljak traži vrlo jasno znam da ne proizlazi iz volje mene”.

S obzirom na to da Banožić traži izjavu o financijskim i tehničkim mogućnostima kao i 2014., jasno je da sumnja da Brodosplit nije na istoj razini.









”Ovo sve što pokazuju podaci koji se iznose iz Brodosplita van o broju djelatnika, o financijskom stanju, o stanju pojedinih objekata jasno govorio da to nije tako”.

Što se tiče opremljenosti Hrvatske vojske, poznato je da su naručena vozila Bradlyji, borbeni zrakoplovi Rafalei, Black Hawk helikopteri. No, kada stižu u RH?

“Fokus nam je na vojniku”

“Ja ih očekujem u drugom kvartalu iduće godine u HV-u, bar onih pet za početak koji su nam potrebni za naše vježbe, odnosno za razvoj i prenošenje znanja i tehnika. Vrlo izazvan je projekat vezan za višenamjenske borbene avione Rafale koji su ozbiljna implementacija projekta, koji očekujemo da budu ovdje prvi krajem prvoga kvartala 2024. godine. Helikopteri Black Hawks su u ovom trenutku isto u pregovaračkoj fazi s američkom stranom. Potpisan je Letter of request”.

Na pitanje je li istina da vojnik treba biti u službi 20 godina da dođe do plaće od 1.000 eura, Banožić kaže da to nije točno:

“Vlada je na čelu s Andrejem Plenkovićem jasno rekla da je vojnik u fokusu njenog rada. To govori sam podatak da smo 2016. godine za 33% povećali plaću unutar HV-a. Sad smo imali odluku prije desetak dana gdje su za 12.300 vojnika ponovno povećane plaće, upravo u skladu s ovim povećanjima koja su se dogodilo za ostale ljude zaposlene u državnim službama. Inače, 800 eura je početna plaća, plus naknade koje se dobivaju s obzirom na čin i na izvršavanje zadaća”.

“Teza o ziplineu postoji”

Otkrio je i ima li novih detalja iz istrage o nedavnom padu mađarskog helikoptera u kanjon Čikole, te je li potvrđena teza o ziplineu?

”Razlog će mađarska strana otkriti u jednom momentu kad se točno otkrije. Teza o ziplineu postoji, međutim isto tako postoji i ono što su piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jasna rekli, a to je da postoje određene karte i postoje određene zapreke na tim kartama koje su jasno pokazivale da se određenim pravcima ne treba kretati”.