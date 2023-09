Jauk na ekshumaciji: Znate li tko je očajna žena kojoj je u Vukovaru posvećen mural?

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U gradu Vukovaru ovih se dana obnavlja mural Janji Brdar, majci velikog vukovarskog heroja za kojeg mnogi tvrde da mu nije bilo premca.





Jedna od fotografija koja se smatra među najpotresnijima je nastala tri godine nakon rata, a upravo na njoj je na njoj je majka pripadnika HOS-a Ivana Brdara koji je 12. listopada 1991. godine poginuo na Sajmištu. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u lipnju 1998. i tada je nastala fotografija na kojoj ga oplakuje majka Janja, a koja je postala inspiracijom za jedan od najpoznatijih murala u tome gradu.

Majčine suze za sinom-herojem

Ovaj heroj iz Livna bio je jedan od najhrabrijih i najistaknutijih vukovarskih boraca uz koje se vežu brojne priče, od onih da je samostalno išao u akcije, do one u kojoj je sam sebi šivao ranu na nozi. Osim hrabrosti, Brdar je bio i vrlo etičan, a o njegovoj ljudskosti i empatičnosti svjedoči njegova izjava “tko takne civila, osobno ću ga ubiti”.

Ova fotografija također je inspirirala Velimira Raspudića na stihove koji mnogi smatraju potresnim, gotovo jednako kao što je i sama fotografija.

VAPAJ NEBU

Zašto klečiš majko stara,

na poljani Vukovara?

Dok ti vapaj nebo para,

s kim se srce razgovara?

Zašto svoje ruke širiš?

Što se jednom ne pomiriš,

da ga nećeš grlit više,

da ga nema,da ne diše?!

Poslušaj me moje milo,

noćas mi se opet snilo.

Čujem šapat sa visine,

u snu vapim : Dođi sine!

Vidim ruke k meni pruža

na poljima bijelih ruža.

Tad zamolih dragog Boga,

da zagrlim sina svoga.

U naručje kad mi pade

cijeli svijet na tren stade,

pa ja u snu samo žudim,

da se više ne probudim!

Da na bijelim poljim raja

nikad iz svog zagrljaja

ne ispustim sina svog,

al drugačije je htio Bog.

Probudi me pjev ptice

tužne slavonske ravnice,

dođoh gdje ga zemlja krije,

da on danas sam mi nije!

Zato ruke k nebu širim,

da me uzme,da se smirim,

u kraljevstvu dragog Boga,

u zagrljaju sina svoga!