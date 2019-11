JADRANKA KOSOR PREKINULA ŠUTNJU: Što je Tuđman rekao na tajnom sastanku s vukovarskim Srbima?

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostujući u emisiji N1 studija uživo, prisjetila se pada Vukovara.

“Kada je počinjao rat, bila sam sam novinarka informativnog programa i izvještavala sam o stradalnicima, progranicima, izbjeglicama. Dani i sati oko pada Vukovara bili su natježi do tada, jer sam informirala ljude na radiju o svim događajima koji su se zbivali na ratištu. Najteži su trenuci bili oko 16 i 17. studenog, kada smo svi dočekivali posljednje izvještaje Siniše Glavaševića, našeg kolege. Sjećam se trenutaka kada se on nadljudskim naporima javljao i kada smo svi znali da je to vjerojatno posljednje javljanje i slušali ga kako se javlja još uvijek sa zrncima nade. Javio se iz vukovarske bolnice, ja sam stajala na vratima režije 9 naslonjena na dovratak. Kada je javljanje završilo, samo sam se spustila niz dovratak i počela plakati. Bilo je jasno da kada padne tražit će Sinišu, jer je on bio glas koji je govorio o stradanjima u Vukovaru. On je ubijen na Ovčari.

Šljivančanin koji je predvodio taj pohod i koji je osuđen pred međunarodnim sudom danas je jedan od suradnika Aleksandra Vučića. To su i povijesne i političke činjenice koje se trebaju uzeti u obzir”, kazala je Jadranka Kosor dodajući kako je 1996. godine otišla u prvi posjet Vukovaru s Franjom Tuđmanom, nakon rata.

“Rat formalno jest završio u cijeloj Hrvatskoj, ali je u tom području još trajala mirna reintegracija. Imala sam sreću, čast i zadovoljstvo što sam bila odabrana za pratnju Franji Tuđmanu kada je obišao Vukovar. Došli smo helikopterima, a lokalni su čelnici srpske zajednice znali da dolazi izaslanstvo Sabora i Vlade, no nisu znali da dolazi predsjednik. Odmah je bio odveden u oklopno vozilo i s generalom Kleinom je dva sata obilazio grad. Nadlijetanje Vukovara nikada neću zaboraviti, to je bila opasna misija. Da je došla informacija da je predsjednik tamo, možda bi bilo i vojnih aktivnosti od strane onih koji su još uvijek imali oružje. No ta je scena podsjetila samo na jednu, a to su Hirošima i Nagasaki. Nije bilo ni jednog cijelog drveta i kuće. Nije bilo nigdje nikoga, bio je to pust i razrušen grad”, kazala je Kosor prisjetivši se Tuđmanova obilaska u tajnoj misiji nakon koje je došao u prostor u kojem su sjedili s predstavnicima lokalnih Srba. Tuđman je ušao, na njihovo ogromno iznenađenje i održao jedan od svojih najboljih govora. Rekao je činjenice, mi smo u ratu pobijedili, odlučili smo da idemo u mirnu reintegraciju, ovo je Hrvatska i morate poštovati zakone. Godinu dana kasnije, 1997. Tuđman je u Vukovaru rekao da pobjednici koji ne znaju praštati siju klice zla, ali mislim da su mnogi to zaboravili”, otkrila je bivša premijerka. Prva Kolona sjećanja održana je 1998. godine, a Kosor ističe kako je tada rekla da je nad Vukovarom učinjen urbocid, kulturocid i genocid.

“Sigurno su predsjednik Tuđman i ljudi oko njega na milijun načina propitkivali što se moglo učiniti u Vukovaru u ključnim trenucima. Ne treba zaboraviti da je treća najmoćnija sila Europe krenula na Vukovar i tu skršila zube. Smatram da je jedna od najboljih odluka Franje Tuđmana bila ta da se ide u mirnu reintegraciju. Nemoguće je zamisliti da 2019. godine nakon svog tog užasa koji smo prošli još uvijek dio djece ne ide u iste škole i ne uči istu povijest, a povijest je sasvim jasna. Mislim da Vukovar treba okretati budućnosti. Od ulaska u EU trebalo ga se dodatno internacionalizirati i Vukovar treba biti primjer suživota. Hrvatska je članica NATO saveza i ljude ne treba brinuti da će ikada nekakva vojska iz Beograda doći ovdje”, zaključila je Jadranka Kosor.