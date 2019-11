JA SAM ŠKABRNJSKO DITE! Poznata voditeljica: Na dan primopredaje unakaženih tijela moj smijeh je zamro

Poznata voditeljica Josipa Pavičić Bernandini na svojem se Facebook profilu prisjetila rodne Škabrnje, a njezino emotivno sjećanje u cijelosti prenosimo:

JA SAM ŠKABRNJSKO DITE

Bože, danas mi se to čini nestvarnim, kao da je to bila neka druga djevojčica.

Kužiš?

Čudno mi je da sam dva desetljeća unazad svjedočila ubijanju i masakru nad civilima. Ti su civili bili moji rođaci, moja velika obitelj, oni s kojima sam išla u lov s praćkom, igrala pikule i preskakala laštrik.

Na dan primopredaje unakaženih tijela, moj je smijeh zamro.

Eh, ne mogu ti opisati težinu na prsima, a ni težinu u zraku kad su počeli otvarati crne vreće pred nama koji smo ostali živi.

Moja je Škabrnja tog dana umrla. A vjeruj mi, u svakome je od nas tog hladnog mjeseca studenog nešto odletjelo u visine.

Možda krik, možda vapaj, možda nemoć… Majke su pokopale svoju djecu, djeca svoje majke i očeve.

Nije to normalno. Ali je bilo tako. I točka. (ulomak iz knjige “Šest milimetara”)

********

Jučer gledam izbornika Dalića dok izgovara kako pobjedu Vatrenih posvećuje Škabrnji i Vukovaru i znate što, naježila sam se, prisjetila i rasplakala. Osjetila zahvalnost. Hvala.

Od mog prekinutog djetinjstva opipljiva je ostala samo ova fotografija s tetom Zorom. U ovoj plavokosoj djevojčici kuca škabrnjsko srce, srce puno ponosa i tuge i ljubavi, srce koje nije zaboravilo, ali srce koje je savladalo umijeće opraštanja.

Hvala svima ❤️koji ste nam blizu u našim sjećanjima na DAN SJEĆANJA 18.11.’91.

#dansjecanjanavukovariskabrnju #skabrnja #hrvatskareprezentacija #vatreni🔥 #zlatkodalic #begratefuleveryday

@ Zagreb