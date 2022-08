‘IZ OVE JEDNE ULICE SU NAS ZA*EBAVALI?!’ Tuđman se šokirao veličinom Knina, pa mu ‘izletjelo’

Iako je VRO Oluja potrajala i iza ovog događaja, dolazak tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana na kninsku Tvrđavu na kojoj se već vijorila hrvatska zastava – za mnoge je značio konac rata.

Tuđman je u Knin stigao 06. kolovoza u poslijepodnevnim satima. Nakon slijetanja helikoptera na nogometno igralište uz Krku, predsjednik je obavio smotru svečanog postroja Hrvatske vojske, a potom je otišao na Tvrđavu, gdje je simbolično podigao i poljubio hrvatsku zastavu te tako označio kraj okupacije dijela teritorija Republike Hrvatske.

“Gdje je ostatak grada?”

Po dolasku na Tvrđavu, Franjo Tuđman stao je na njezin rub i ozbiljno pitao “pa, gdje je ostatak grada?”





“Nema, to je sve”, odgovorili su mu vojni zapovjednici.

“Znači, iz ove jedne duge ulice četiri su nas godine zajebavali”, konstatirao je predsjednik citirajući izaslanika glavnog tajnika UN-a Yasushija Akashija koji je jednom prilikom kazao da je “Knin samo jedna duga ulica koja zajebava cijeli svijet.”

O tome događaju pričali smo sa hrvatskim novinarom i publicistom Antom Gugom koji se tada u svojstvu novinara i sam našao na kninskoj Tvrđavi.

“Da, predsjednik je tada doslovno tako rekao. No, ja puno bolje pamtim riječi koje je uputio meni”, rekao nam je ovaj rođeni Kninjanin.

Naime, Tuđman je upitao poznatog književnika Ivana Aralicu koji je također bio prisutan, tko je sve to gradio kroz stoljeća.

Tuđman ga šokirao pitanjem

“Aralica me primio za nadlakticu, povukao malo naprijed i rekao: ‘Predsjedniče, on će vam to puno bolje objasniti.’ Prišao sam i počeo objašnjavati kako je nastala Tvrđava, ali Tuđman me odmah prekinuo pitanjem: ‘Stanite malo! Jeste li bili kod kuće? Je li što srušeno ili spaljeno?”









Ante Gugo kaže kako je ostao bez riječi.

“To je ona ‘tuđmanovska’, ljudska crta koja je malo kome poznata. Bilo je nevjerojatno da usred pobjedničke euforije i mnoštvo ljudi koji su se gurali prema njemu, predsjednik Hrvatske mene pita u kakvom je stanju moj dom”.

A kuća Ante Guge bila je zapuštena i prljava. Srećom, kaže nam, nije bila srušena, pa je u njoj uspio pronaći i neke svoje uspomene.









“Moj otac je u dimnjak sazidao neke sitnice koje su mojoj obitelji bile značajne, i ja sam ih pronašao. Među njima i fluorescentni kip sv. Ante kojeg čuvam i danas”.

Ante Gugo autor je knjige “Oluja koju nismo mogli izbjeći”, a koja je rasprodana u tri mjeseca. Prevedena je i na engleski jezik.